Cómo rodar la Navidad en Laponia con 20 grados en Getxo

Estamos en el aeropuerto de Rovaniemi, en la Laponia finlandesa, y es Navidad. La temperatura en estas fechas desciende hasta los once grados bajo cero. ... Sin embargo, el termómetro se acerca hoy a los 20 grados. La nieve de los accesos es de celulosa y los rótulos en finés son de pega. No hay aviones, sino barcos. La magia del cine logra que la terminal de cruceros del Puerto Deportivo de Getxo se convierta en el aeródromo por cuya pista principal pasa la línea imaginaria del Círculo polar ártico. A dos kilómetros está el poblado de Santa Claus, personaje que tendrá una importancia capital en 'Laponia', la película que rueda David Serrano.

Medio centenar de figurantes esperan a que el sol se retire. Aguardan elfos, azafatas, pilotos, pasajeros, un Papá Noel y los cuatro protagonistas de esta adaptación de la obra de teatro 'Laponia', cuyos autores, Cristina Clemente y Marc Angelet, firman el guion junto a Serrano. Ojo, que el espumillón y los renos pueden llevar a engaño. Esta es «una comedia navideña no apta para toda la familia», precisan sus responsables. «Prohibida a menores de 10 años», advierte el director. Queda claro que no es 'Padre no hay más que uno'.

Ampliar La terminal de cruceros convertida en aeropuerto finlandés en Navidad. Unai Mateo

Natalia Verbeke viaja hasta Finlandia junto a su marido (Julián López) para pasar las navidades y que su chaval conozca a Santa Claus. Ángela Cervantes se ha casado con un local (Vebjorn Enger) y lleva ocho años en el país nórdico. Nada más descender del avión comienza la esgrima dialéctica. La primita le suelta al niño que Papá Noel es un señor disfrazado. Hermanas, cuñados y primos entablan una batalla verbal. Se reprochan dos maneras de entender el mundo. Los españoles con sus fantasías piadosas y sus mentiras risueñas, el cuñado finlandés presumiendo de racionalismo. Europa del Sur contra Europa del Norte. El corazón contra la cabeza.

«No he visto la obra de teatro para hacer mi propia versión», sorprende David Serrano. «Más allá de la parte cómica y de la discusión familiar, presenta un montón de temas interesantes. Las dos parejas representan dos maneras de ver la educación, los cambios sociales...». Guionista de 'El otro lado de la cama', director de 'Días de fútbol' y 'Voy a pasármelo bien' y adaptador de un sinfín de musicales –el último 'The Book of Mormon' y próximamente 'Wicked'–, Serrano concentra la acción del filme en una magnífica casa de estilo nórdico que han encontrado en Mungia y la acción transcurre en una sola noche. Hoy se rueda la llegada de la pareja española en la terminal de cruceros, que se ha hecho pasar por aeropuerto en bastantes películas y series, incluida la de Catherine Zeta-Jones. Resulta infinitamente más cómodo y barato que hacerlo en uno de verdad.

Imágenes del rodaje de 'Laponia' en la terminal de cruceros del Puerto Deportivo de Getxo. Unai Mateo

«Mi personaje ha dejado atrás la persona que era en Madrid. Hay cosas que le gustan mucho de su nueva vida pero echa de menos otras», describe Ángela Cervantes, mejor actriz en el Festival de Málaga y con 'Lo que queda de ti' en la cartelera. El noruego Vebjorn Enger sorprende con su perfecto castellano utilizando términos como 'yuxtaposición': lleva cuatro años estudiando y residiendo en Madrid.

Por su parte, Julián López se reconoce fan de la Navidad. «La vivo con mucha ilusión, aun sabiendo la realidad que esconde. Me gusta esa parte soñadora del ser humano, porque la vida es un suspiro y una broma». Natalia Verbeke reconoce que su personaje «tiene unos valores familiares muy fuertes, es muy controladora y le gusta celebrar las tradiciones». López, hincha número uno del Athletic, disfruta estas semanas de la cercanía de San Mamés. Estuvo en el palco en el partido contra el Manchester «de infausto recuerdo». «Si el Athletic llega a jugar anoche la final, hoy no rodamos con Julián», apunta Verbeke.