Malamadre se va de crucero Luis Tosar (con peluquín) trata de engatusar a Stephanie Cayo en una escena de 'Yucatán'. / El Correo Daniel Monzón y Luis Tosar vuelven a unir sus fuerzas tras 'Celda 211' en una elegante comedia de enredos que dibuja#un país de timadores OSKAR BELATEGUI Viernes, 31 agosto 2018, 00:45

A algunos puede sorprender que el tándem Daniel Monzón-Luis Tosar se vaya de crucero en lo que, en apariencia, parece una frívola comedia de enredos con gotitas de musical. ¿Malamadre con peluquín convertido en un tahúr del bufé libre? Cierto es que, desde hace más de una década, el actor gallego no explota su vis cómica. Pero Monzón, consagrado en el thriller gracias a 'Celda 211' y 'El Niño', es también el autor de 'El robo más grande jamás contado', una revisitación de 'Rufufú' en un país de chirigota -el nuestro-, en el que un grupo de friquis planeaba robar el 'Guernica' del Reina Sofía.

'Yucatán' aparece como una comedia mucho más compleja, sofisticada y glamurosa que 'El robo...'. Sin embargo, sigue hablando en el fondo de lo mismo: de un país de corruptos a los que la crisis no ha mermado su hambre y su codicia. Monzón es un director sabio y con muchos recursos, un pozo de sabiduría cinéfila que, como realizador, siempre ha cumplido a rajatabla el mandamiento de no aburrir al espectador. El crucero de lujo en el que ambienta su última aventura inicia su singladura en Barcelona con destino a Cancún. Casablanca, Tenerife, Brasil y la selva de Yucatán serán las paradas de esta ambiciosa producción rodada durante once semanas en tres continentes.

Dos estafadores serán nuestros guías a bordo. Lucas (Luis Tosar) y Clayderman (el actor argentino Rodrigo de la Serna, una fuerza de la naturaleza al que vimos como uno de los ladrones de 'Cien años de perdón') dan el palo con arte a turistas ingenuos. Hace años trabajaban juntos, pero la rivalidad por una bailarina (Stephanie Cayo) dio al traste con su lucrativa alianza. Ahora trabajan en mares diferentes, Lucas en el Mediterráneo y Clayderman en el Atlántico. Hasta que un goloso botín impulsa al primero a irrumpir en el barco de su exsocio: los 161 millones de euros que ha ganado un panadero viudo en el Euromillón (Joan Pera, el mejor de la película).

Sátira gamberra

Comedia, musical, cine de aventuras, drama... Daniel Monzón introduce en su túrmix todos los géneros. Salta sin despeinarse de la sátira gamberra al thriller de timadores. Alterna diálogos chispeantes con escenas de acción. Maneja a la perfección a un quinteto de personajes protagonistas en un universo cerrado como es un barco. En definitiva, aplica las enseñanzas de Lubitsch y Wilder a la hora de desbaratar las expectativas morales del espectador con los personajes e insufla brío cuando toca correr por cubierta.

'Yucatán' es una comedia de estafadores, «que en estos días es casi como decir una comedia documental», ironiza Monzón. El mimo y el cuidado con el que se han planificado los números musicales y la presencia dosificada de chispeantes secundarios -Agustín Jiménez, Toni Acosta- redondean la elegante apuesta veraniega de Telecinco, que fleta este paquebote con la habitual artillería pesada de los grandes estrenos.