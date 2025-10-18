'La hermanastra fea', versión retorcida de 'La Cenicienta', triunfa en Sitges

El Festival de Cine Fantástico de Sitges ha sorprendido este sábado con un palmarés muy repartido y ausencias notables. La película noruega 'La hermanastra fea', ... de Emilie Blichfeldt, se ha alzado con el máximo galardón al mejor largometraje de la Sección Oficial Fantàstic, imponiéndose en un certamen que ha visto cómo dos de los títulos más aplaudidos —'Gaua', del vitoriano Paul Urkijo Alijo, y 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan— se marchaban del festival sin sin ninguna distinción principal.​

El jurado, presidido por el director hongkonés Peter Chan, ha premiado la ópera prima de Blichfeldt «por su originalidad al reinventar un cuento clásico». Es un 'body horror' que reimagina el cuento de 'La Cenicienta' desde la perspectiva de la hermanastra, ofreciendo una versión gore que ahonda en los estándares de belleza y sus consecuencias más perversas.

Más allá de las películas de reconocida calidad que se han ido de vacío, el palmarés ha sido muy repartido. El Premio Especial del Jurado se ha concedido ex aequo a dos películas de naturaleza muy distinta: 'The Furious', del hongkonés Kenji Tanigaki, un frenético thriller de artes marciales sobre tráfico de menores, y 'Obsession', del estadounidense Curry Barker, potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas. Esta última también se llevó el Premio del Público.

El galardón a Mejor Dirección ha recaído en el consagrado Park Chan-wook (director de Oldboy) por 'No Other Choice', adaptación de la novela 'The Ax' de Donald E. Westlake que narra la espiral de violencia desatada por un hombre en paro dispuesto a eliminar a su competencia. En las categorías interpretativas, la australiana Rose Byrne ha repetido el éxito cosechado en la Berlinale al llevarse el premio a Mejor Interpretación Femenina por 'Si pudiera, te daría una patada', composición que la sitúa ya en las quinielas del Oscar. El reconocimiento a Mejor Interpretación Masculina ha sido para el reparto adolescente al completo de 'The Plague', que supone el debut de Charlie Polinger y recrea una historia de crueldad sin límites en un campamento de waterpolo.

Mejor música original

En las categorías técnicas, Ratchapoom Boonbunchachoke ha ganado a Mejor Guion por 'Un fantasma útil', película que ya triunfó en la Semana de la Crítica de Cannes. En Mejor Fotografía ha ganado Diego Tenorio por 'La virgen de la tosquera', mientras que el premio a Mejor Música Original se ha otorgado a Yasutaka Nakata y Shohei Amimori por 'Exit 8'. La distinción a Mejores Efectos Especiales ha ido a parar a Tenille Shockey y François Dagenais por 'Honey Bunch'.

La directora de la fundación organizadora, Mònica Garcia, anunció que el festival había registrado un crecimiento del 12% respecto a la edición anterior, cuando generó un impacto económico superior a 8 millones de euros.