La conmovedora carta de Silma López, íntima amiga de Verónica Echegui: «Te has quedado impresa en mí»

El repentino fallecimiento de la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tras varios días ingresada en el hospital 12 de Octubre a consecuencia del cáncer que padecía, ha conmocionado al mundo del cine. En los últimos días, las redes sociales han sufrido una avalancha de publicaciones cargadas de cariño para la intérprete madrileña por parte de sus amigos y compañeros de profesión.

Entre los diversos mensajes, destaca la conmovedora carta de la actriz Silma López, conocida entre otros trabajos por su papel en la serie de Netflix, 'Valeria'. Junto a varias fotos de momentos de rodaje con la que fue su amiga del alma, Silma habla del fuerte vínculo que se creó entre ellas hace unos años. «Desde la congoja, también noto el amor. Yo sé que soy alguien relativamente nuevo, Vero, pero dio la casualidad -tuve el regalo- de jugar a ser tu mejor amiga, y tú la mía. Y eso luego se quedó. Tú te quedaste», escribe.

Entre las confesiones que se dedicaron la una a la otra, Silma desvela que Echegui fue la primera en saber que estaba embarazada. «Era raro lo del vino... las dos dormidas en el futón de 90, tú con tus cascos con cable, yo embarazada sin saberlo durmiendo a pierna suelta a tu lado, los ataques de risa, incontrolables, una risa más contagiosa que la palabra contagiosa», cuenta. Las actrices mostraron una gran complicidad dentro y fuera de los platós de rodaje. Trabajaron juntas en la película 'Yo no soy esa', de María Ripoll, estrenada en 2024.

«Pienso en lo que dejamos cuando nos vamos. Te has quedado impresa en mí. Así eres tú para mí. Alguien que llega y se te imprime para siempre. Alguien de quien no te olvidas. Y también en la congoja puedo ver que todos mis recuerdos a tu lado rebosan amor. Me enfado. Por qué se tiene que ir alguien tan inspirador. Tan genuino», lamenta y relata que ha pasado las últimas fotos leyendo sus mensajes, escuchando sus notas de voz y mirando las fotos juntas. «Me pongo egoísta. Yo quiero que estés que estés que estés. Hay tanta gente que debería morir y no lo hace que no puedo soportar que lo hagas tú. Y así después, como un globo que se desinfla y se queda sin aire, así me quedo, deshinchada, blanda… pero vuelvo al principio. Vuelvo a lo que viví contigo», añade. «Dentro de mí estás llena de vida. Te quiero Vero. Eso pasaba, que todos queríamos estar en la foto. Por cierto Vero, esta noche no paraba de despertarme y tenía en bucle la canción del beso», concluye.

