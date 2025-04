Crítica de 'Mi vida a lo grande' (2024): Comer, amar, rockanrollear

Premiada con siete premios (incluido el del Jurado en Annecy), paseada con honores por sitios tan de buen cine como Gijón, coproducida, con apoyo francés, ... por dos países que cuando estuvieron juntos (Checoslovaquia) fueron uno de los templos de la animación centroeuropea, esta película es un prodigio de animación tradicional, con muñecotes llenos de personalidad (tanto física como emocional), un ritmazo de alucine (entre rockero y rapeador) y un argumento de los que te dejan un retrogusto entre dulce y amargo; áspero y umani.

Valoración Datos Directora Kristina Dufková.

Guion Petr Jarchovsky, Barbora Drevikovska, Anna Vásová, basado en la novela de Mikaël Ollivier.

Duración 80 m.

Sí, bullying le hacen al chaval protagonista, que come como cinco, pero no tanto por ansiedad sino porque, qué carajo, le gusta comer y le gusta cocinar y además su padre también está gordo, como lo estuvo su abuelo, todos empapuzados por la abuela, a la que se daban y se le dan bien las grasas, las mantecas y los hojaldres. Pero Ben es más que un gordo. Es un filósofo, un rockero y más que el bullying lo que le hace pupa es el desamor de Klara que solo quiere ser su 'amiga'. De los abusones ya se librará solito. ¿Y de los kilos? Lo intenta al principio, pero ¿está, estáis, estamos seguros de que merece la pena? ¿No se puede rapear con unos 20 kilos de más? ¿ Y a la hermana maja de los acosadores no se la puede conquistar? ¿Y aunque te sobre la grasa no vas a poder ver que un mono no come gusanos, por más que tu madre, veterinaria más que desarbolada porque su marido la dejó por otra, sostenga lo contrario?

Esto es un peliculón animado con una destreza impresionante (¡por dios, esas peleas!), coloreada al dente, con unos fondos guapísimos, momentazos de puro cine (todas las criaturas, las calles, los coches congelados, solo Ben en movimiento...) y personajes a los que amar instantáneamente como el señor Pipetka y su amor, Sofie. Un filme de los que solo hay uno en nuestra cartelera.