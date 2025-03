Arantxa Echevarría se ríe de la avaricia de ricos y pobres en San Sebastián

Arantxa Echevarría no se anda con chiquitas cuando rueda en San Sebastián. Para 'La infiltrada' reprodujo el piso en el que la protagonista convivió junto ... a dos sanguinarios etarras apenas a unos metros del escenario real en el número 3 de la calle Urbieta, hoy una vivienda turística. Para 'Cada día nace un listo', comedia que rueda en la capital guipuzcoana hasta mediados de abril, ha recorrido desde las zonas más pijas de Miraconcha, con mansiones asomadas a la playa, a los barrios obreros de las afueras. Y como es de Bilbao, la directora no se corta y hasta ha hecho aterrizar un helicóptero en el mismísimo centro del césped de Anoeta, del que descenderá un oligarca ruso, que viene a comprar un cuadro robado. «Me hubiera gustado dirigir la escena con una camiseta del Athletic», bromea la directora, que se deshace en elogios al equipo txuriurdin por las facilidades que les han brindado.

La triunfadora de los Goya vuelve al humor de encargo. Tras 'La familia perfecta' y 'Políticamente incorrectos', rueda para Atresmedia «una sátira negrísima» protagonizada por Hugo Silva, en la piel de un buscavidas, Toni Lomas, un cantante que acarició la fama cuando participó en un 'talent show' y que hoy no tiene dónde caerse muerto. Su situación cambiará cuando el hijo de un rico empresario le encargá robar un Caravaggio de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari (Susi Sánchez) y el Gallego (Diego Anido). En el reparto, también figuran Belén Rueda, Dafne Fernández, Pedro Casablanc y la niña Sofía Otero.

'Cada día nace un listo' pretende diseccionar la picaresca que forma parte de nuestro ADN. Y todo ello en una ciudad de postal como Donostia. «El tiempo aquí es mucho mejor del que cree la gente (el cambio climático se está cargando el mundo)», justifica Echevarría. «Esta es una película de poderosos, y en San Sebastián hay mucho dinero». Del glamour de Biarritz y los palacetes de Hondarribia, a los pisos de Herrera e Intxaurrondo, «donde en la película viven los que están intentando llegar a algo en la vida».

Ampliar Belén Rueda en el rodaje de 'Cada día nace un listo'. Mikel Blasco

Para la autora de 'Carmen y Lola', no se trata tanto de mostrar la picaresca española, «sino la picaresca del pobre». No solo somos nosotros. «Está en la genética humana. Lo dice un personaje: trabajando no te da tiempo a ser rico. Pienso cómo sobrevive un mileurista en una ciudad como esta y no logro entenderlo. Al mismo tiempo, ves a alguien bajar de un Porsche y piensas: ¿de qué vive?», reflexiona.

Así que en 'Cada día nace un listo' «los de abajo quieren lo de arriba, y los de arriba siempre quieren un poquito más». Arantxa Echevarría ha rodado dramas y thrillers, pero lo más difícil para ella es hacer reír. «Admiro muchísimo a Ernst Lubitsch y Billy Wilder. ¿Cómo lo hacían? El humor es como el culo: cada uno tiene uno propio. Tienes que saber mantener el ritmo, lograr que los actores estén muy serios para que sea más cómico...».

Ampliar Arantxa Echevarría en Anoeta.

El vestuario ofrece pistas sobre los personajes. Diego Anido, el hermano 'tonto' de 'As bestas', viste traje de mafioso y una vergonzosa coleta. Susi Sanchez, que jura no haber pisado jamás un campo de fútbol, luce una guerrera de camuflaje y unas mechas de palangana casera. «Soy la Mari, la reina del submundo, una mujer que ha aprendido todo lo que sabe peleándose en la calle. Pertenezco a una clase que no suele tener grandes aspiraciones, aunque se me presenta una oportunidad que no puedo desaprovechar», define a su personaje.

Hugo Silva, con chupa de cuero rojo, culpa al temperamento «hedonista e infantil» de Toni Lomas su fracaso vital. «La película radiografía ese aroma de la sociedad española cortoplacista, en el que se quiere triunfar y punto. Aunque no todo el mundo es así, evidentemente», puntualiza el actor. Y añade la actriz de 'Cinco lobitos', ganadora de dos Goyas: «Yo veo mucho esa mentalidad, casi todos si pueden conseguir las cosas con menos esfuerzo lo hacen».

Ampliar Arantxa Echevarría y Hugo Silva en el rodaje.

El oligarca ruso que aterriza en Anoeta «porque puede pagárselo» es un buen ejemplo de hacia dónde apunta Arantxa Echevarría, que sabe que es difícil triunfar en los Goya con una comedia. «Yo confío en los actores, que están soberbios. Susi Sánchez va a ser un descubrimiento cómico, está que te meas», adelanta la cineasta, a la que la realidad se lo está poniendo muy difícil. «Abro el períodico, leo sobre Elon Musk y pienso que no puedo dirigir más comedia. En la película aparecen en la televisión noticias reales que son absurdas. Y es fácil reconocer a las familias de mangantes de quienes hablamos».