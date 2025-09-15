El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Candela Sierra.
Candela Sierra gana el Nacional de Cómic

Por indagar en los problemas comunicativos con humor ácido y punzante en su álbum 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:05

El humor «ácido y punzante» de su álbum 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' (Astiberri) ha dado a Candela Sierra (Ronda, 1990) el Premio Nacional del Cómic 2025, dotado con 30.000 euros y concedido anualmente por el Ministerio de Cultura.

El jurado se inclinó por «una obra que da peso a la idea a través del recurso narrativo y gráfico». «Desde el humor y un cierto regusto ácido y punzante, Candela Sierra indaga en los problemas de comunicación cotidianos, poniendo el foco en la superficialidad de las relaciones, cierta miseria moral que, a veces, nos lleva a comportarnos como ovejas de un rebaño», se dice en el fallo.

A juicio del jurado, la «magistral y equilibrada narrativa» de la obra premiada «hace imposible abandonar la lectura de estas pequeñas historias geniales, a veces absurdas, aunque dolorosamente verosímiles».

Portada del album
Portada del album Astiberri

El jurado destaca también en su fallo la «mirada fresca y excitante» de la autora, su «forma de entender el cómic» y la habilidad para reflejar un afiladísimo análisis de nuestra sociedad sacando todo el jugo a la riqueza expresiva que ofrece el noveno arte».

Candela Sierra es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Realizó estancias formativas en la Académie Royale des Beaux-Arts de Bruselas y en la Université Laval de Quebec. Fue residente de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba y estudió un máster especializado en cómic en la Maison des Auteurs, en la Escuela Europea Superior de la Imagen de la ciudad frances Angulema, una de las capitales del cómic en Europa.

Ha sido galardonada antes con el Premio Valencia de Novela Gráfica por 'Rotunda', y con el Premio Filmin, así como el galardón a la mejor película de animación del festival Notodofilmfest, con 'Lingua et Veritate'.

«Narcisismo, falta de comunicación real, gestión emocional nula… Las relaciones contemporáneas, ya sean laborales, familiares, de amor o de amistad, se caracterizan cada vez más por el temor al compromiso y la tendencia a eludir conflictos, todo ello exacerbado por nuestro enganche a las redes sociales», apunta loes editores del álbum.

Una página del álbum.
Una página del álbum. Astiberri

«Sus personajes se enfadan por fallos de rácord, cortan por elipsis o desaparecen detrás de bocadillos ególatras, en una paleta cromática muy personal que bebe de influencias como la de Brecht Evens», agregan.

Candela Sierra toma el relevo de Bea Lema, ganadora de la pasada edición y se una a una amplia lista de galardonados en la que se encuentran Paco Sordo, Ana Penyas, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y Laura Ballester, Rayco Pulido y Miguelanxo Prado.

