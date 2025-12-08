El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
Logo Patrocinio
El recinto de Landako Gunea hasta la bandera. Ignacio Pérez

La Azoka reafirma su tirón con una edición muy joven y espacios en expansión

La feria presenta su balance con un público fiel, nuevos formatos y un estudio que confirma su impacto cultural más allá de los cuatro días de actividad

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:59

Comenta

Durangoko Azoka cierra su 60ª edición con un balance que, según los datos del estudio realizado por Siadeco en 2024, confirma varias sensaciones compartidas en ... el sector cultural. La mayoría de quienes visitan la feria lo hacen para apoyar la cultura vasca y a sus creadoras y creadores. Y, sobre todo, regresan: el 90% repite cada año. Aun así, el flujo de caras nuevas también crece.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  2. 2

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  3. 3

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  4. 4

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  5. 5 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  6. 6

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  7. 7

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  8. 8

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Azoka reafirma su tirón con una edición muy joven y espacios en expansión

La Azoka reafirma su tirón con una edición muy joven y espacios en expansión