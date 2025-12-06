El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Miles de personas disfrutan de la oferta cultural que se concentra en el pabellón Landako. Ignacio Pérez

La Azoka que crece con los jóvenes

Entre libros, escenarios y charlas, la juventud encuentra su lugar en Durango, que se convierte en un refugio, un altavoz y un punto de encuentro para las nuevas generaciones

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:18

Comenta

La Azoka de Durango vuelve a ser, un año más, un cruce de caminos para las generaciones jóvenes. En los pasillos, entre firmas y conciertos ... imposibles de abarcar, Amaiur Estonba (24) y Ane Arrubarrena (25) caminan sin prisa, hojean libros, escuchan a grupos emergentes y aprovechan el ambiente para reencontrarse con amistades. Ambas coinciden en que la feria es «una excusa para juntarse», pero también un lugar donde la cultura en euskera se vive de verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  5. 5 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  6. 6

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  7. 7

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  8. 8 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  9. 9

    «El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagro»
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Azoka que crece con los jóvenes

La Azoka que crece con los jóvenes