Los ilustradores reivindican el arte con color en la Azoka de Durango Artistas de diferentes zonas exponen sus trabajos en el Museo de Arte e Historia que ha contado con la autora del cartel del 60 aniversario de la feria cultural, Iratxe Reparaz

Javier García Legorburu Durango Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

La mejor ilustración vasca ha sido protagonista en la Azoka durante la jornada de hoy en el Museo de Arte e Historia. Fanzines, prints, autoediciones, libros... todo tipo de materiales han sido visibles en la exposición, charlas y presentaciones de los trabajos.

El presidente de los ilustradores vascos, Kike Infame, señalaba a EL CORREO que este año han dado «un salto importante para visibilizar este arte» y cuentan con un stand propio dentro de Euskal Irudigileak. «En los tiempos de Inteligencia Artificial, lo que ponemos en valor es la trayectoria de las personas y sus procesos, es muy importante conocer el modo en el que se realizan las cosas. Es vital que la gente entienda por qué es tan importante que tengan sus tiempos, vivimos un momento en el que la creatividad parece una app y hay que desarrollar cuanto antes. Los procesos y errores llevan a nuevos caminos a descubrir», subrayaba.

Respecto al cartel anunciador de la Azoka, obra de Iratxe Reparaz, reconoce que le aporta mucha frescura y movilidad. «Es muy divertido y se adapta a cualquier formato. Funciona tanto con un sello como una imagen de Instagram o un mural sin perder la identidad y posee una capacidad icónica tremenda. Ves Azoka por todas partes, con un mensaje fresco y actual», detallaba.

«La gente pregunta y la gráfica es un soplo de aire fresco. Actualmente, vivimos un momento muy bueno en la autoedición, con festivales en nuestro entorno en el que las autoras pueden tener un contacto cercano con el público. A través de pequeñas producciones, que se realizan con medios obsoletos y recuperados, más analógicos y dan una sensación superfresca», aseguraban.

En un sector con un 70% de artistas mujeres, Arrate Rodríguez ha realizado portadas de libros y carteles, tiene capacidad de adaptarse y realizar diferentes propuestas, destacando un paisaje realizado con pintura en el que se puede colocar de cualquier forma: vertical, horizontal... «Trabajo con muchos colores y disfruto mucho de los proyectos», subrayaba.

Música y publicidad

Mientras, Iban Galán mezcla la ilustración y la música. Su cartel, expuesto en la planta baja del espacio cultural, refleja el primer disco del grupo Erromintxelak, grupo de música de Arrasate que combina el swing de los años 40 con jazz. «Tienen una guitarra con un sonido típico francés de los años 40 y en base al resto se mueve el resto del instrumento. Los instrumentos se mueven alrededor de la guitarra Manouche, instrumento central con el sonido que envuelve al grupo Erromintxelak. Las propias cuerdas dividen en siete trozos lo que sería la obra, y les damos espacio a cada uno de ellos. Con un sonido Erromintxela, lenguaje propio vasco de los gitanos del norte de Euskadi», detalló a los asistentes.

«Hacer entender a la gente que hay diferentes puntos de vista y que todos son buenos y se pueden hacer cosas interesantes. Muy acostumbrados a ver las cosas bajo nuestro propio punto de vista, existen otros puntos de vista interesantes incluso para el propio creador. Nuestro objetivo es profesionalizarlo, nunca se le ha dado la importancia que se le debería de dar a la ilustración, otra disciplina más dentro de las bellas artes. A nivel económico, no está tan valorado y es otra obra de arte cualquiera. La intención es profesionalizarlo y darle visibilidad, cuna importante de artistas e ilustradores en Euskal Herria», reconocía Galán.

«La ilustración no había tenido hasta ahora ese espacio. Diversidad de voces y propuestas, en lo económico precariedad estructural que con la IA se ve incrementado, hay un intrusismo con una tecnología parasitaria que emplea nuestro trabajo para sustituirnos».

También, estuvo presente la directora de arte Iratxe Reparaz, autora del cartel de la Azoka en su 60 aniversario. «Soy muy apasionada de mi trabajo y también muy autoxigente. La ilustración es parte de mi trabajo, junto con el vídeo y la fotografía», detallaba, antes de apuntar que realiza anuncios de publicidad para televisión y radio, y campañas gráficas, además de trabajar para grupos de música como Bulego. «Te aporta mucho a nivel personal, pero también disfruto y sufro con los proyectos. Es una aventura y una oportunidad para conocer nuevas experiencias», subrayó Reparaz en una tertulia a Arrate Rodríguez.

Por la tarde, a las 17.30 horas, será el turno de Olaia Martínez, dirigida al campo editorial, con una visión feminista y muy fresca a través de su ilustración. Gatibu también será protagonista esta tarde con la presencia del autor de la última portada del disco del grupo gernikarra y el propio Kike Infame presentará el cómic 'Morirse en Bilbao' a las 19.00 horas.