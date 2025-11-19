'Moving Artists' reúne en Bilbao a creadoras para visibilizar el arte en contextos de emergencia

La asociación cultural Moving Artists presentará el 27 de noviembre en el Palacio Euskalduna las jornadas 'Art Beyond Fire', unos encuentros sobre arte y riesgo, ... un espacio para visibilizar el trabajo que realiza desde 2017 conectando territorios aislados por conflictos, regímenes autoritarios o situaciones críticas. La iniciativa, impulsada por la artista bilbaína Ixone Sádaba y el abogado Ignacio Rodríguez Tucho, con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, ha evolucionado de un programa de residencias a una estructura que también aborda evacuaciones de artistas, proyectos europeos y asesoramiento institucional.

«Moving Artists es una organización que se dedica a tender puentes entre zonas que se encuentran aisladas, de forma bilateral, por diferentes conflictos, situaciones críticas o regímenes autoritarios. Lo que hacemos es movilizar artistas hacia aquellos lugares y de aquellos lugares hacia aquí, porque el aislamiento es algo que sufrimos de forma global», ha explicado Sádaba en la presentación.

A lo largo de estos nueve años, la entidad ha ampliado su radio de acción. «Desde 2017 han sucedido muchas cosas, y esto nos ha llevado no solo a hacer residencias, sino a trabajar en evacuaciones de detención de artistas, a colaborar con redes estatales y a nivel europeo e internacional, con proyectos europeos y con grupos de trabajo que acaban asesorando al Parlamento Europeo», ha señalado.

La jornada del día 27 busca precisamente dar visibilidad a esa parte menos conocida del proyecto: «Así como las residencias son muy visibles, este trabajo que hacemos por detrás es más complicado de mostrar. Por eso hemos organizado esta jornada… para dar a conocer nuestro trabajo, el de nuestros colaboradores y, sobre todo, dar voz a las artistas que se encuentran aquí».

Voces de Palestina e Irak

En las jornadas de 'Encuentros sobre arte y riesgo' presentadas por Ane Pikaza, participarán Shaima Sheikh Ali, artista palestina residente en Bilbao gracias a la colaboración entre Moving Artists, TEJA y BilboArte, y la creadora kurdo-iraquí Tara Abdullah, cuyo trabajo aborda género, resistencia e identidad.

«El arte palestino y iraquí están infrarrepresentados, pero además están representados desde Occidente. Somos nosotros quienes definimos y recolonizamos también en la cultura. Si hablo yo, apago sus voces, y se trata precisamente de que sean sus voces las que suenen», ha insistido Sádaba.

La participación de mujeres será mayoritaria. «En situaciones de conflicto la situación es complicada para todo el mundo, pero para las mujeres especialmente. Para nosotros es importante priorizar su presencia, también dentro del arte», destaca.

Durante las jornadas se abordarán experiencias de movilidad artística junto a TEJA, red estatal de espacios que apoyan a creadores en emergencia, y On The Move, red internacional con más de 68 organizaciones europeas. También se analizarán evacuaciones recientes, como la de más de cien familias afganas gestionada por Rodríguez Tucho, y se debatirá sobre el papel del arte en contextos extremos.

El programa incluye la instalación sonora 'I Want to Speak' de Tara Abdullah, una conversación entre artistas -Shaima Sheikh Ali, Abdullah e Ixone Sádaba-, la intervención de la artista vasca Lide Billelabeitia sobre su experiencia en Kurdistán y un cierre musical a cargo de Belako.