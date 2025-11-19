El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La artista palestina en el Guggenheim de Bilbao Shaima Sheikh Ali

'Moving Artists' reúne en Bilbao a creadoras para visibilizar el arte en contextos de emergencia

Las jornadas 'Art Beyond Fire' explicarán cómo el proyecto trabaja hoy en movilidad, asesoramiento y apoyo, junto a dos artistas de Palestina e Irak

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

La asociación cultural Moving Artists presentará el 27 de noviembre en el Palacio Euskalduna las jornadas 'Art Beyond Fire', unos encuentros sobre arte y riesgo, ... un espacio para visibilizar el trabajo que realiza desde 2017 conectando territorios aislados por conflictos, regímenes autoritarios o situaciones críticas. La iniciativa, impulsada por la artista bilbaína Ixone Sádaba y el abogado Ignacio Rodríguez Tucho, con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, ha evolucionado de un programa de residencias a una estructura que también aborda evacuaciones de artistas, proyectos europeos y asesoramiento institucional.

