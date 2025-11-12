Una exposición para celebrar el Día de los Ilustradores Vascos La muestra, que rinde un especial homenaje a la precursora Ignacia Zabalo, Nor-Nai, estará abierta hasta el 13 de diciembre

E. C. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:43

El Salón Noble de la Bilblioteca Foral de Bilbao acoge desde ayer una exposición con motivo del 'Ilustrazioaren Eguna', el Día de los Ilustradores Vascos que, organizado por Euskal Irudigileak, se celebra por primera vez para reivindicar una profesión frente a la amenaza de la IA. La muestra, que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 13 de diciembre con la posibilidad de hacer visitas guiadas, rinde un homenaje especial a Ignacia Zabalo (San Sebastián, 1905-Barcelona, 1939), precursora que firmaba sus viñetas como Nor-Nai.