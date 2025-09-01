El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Visitantes del Bellas Artes en el Día de los Museos. EL CORREO

El Bellas Artes aumenta un 3,3% su público pese a las obras de ampliación que lo mantienen a medio gas

De enero a agosto ha recibido 147.000 visitantes, y abrirá en octubre el edificio de 1970 tras culminar su rehabilitación

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:56

El Bellas Artes de Bilbao está preparando la inauguración del edificio de 1970, prevista para octubre, como parte de la ampliación que está llevando a ... cabo y que se prevé que termine el 24 de junio del año que viene. Las obras se iniciaron en 2024, y el museo se mantiene abierto aunque a medio gas, con buena parte de sus instalaciones cerradas y atendiendo solo en el edifico antiguo, el menos afectado por las obras. Pese a las dificultades que ello supone, la cifra de visitantes acumulada desde enero y hasta el 31 de agosto es de 146.927, un 3,3% más que el año pasado (142.195) en el mismo periodo. «Este crecimiento refleja la buena acogida de la programación, que se desarrolla en paralelo a la transformación arquitectónica dirigida por Foster y Uriarte», explican fuentes del museo.

