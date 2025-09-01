El Bellas Artes aumenta un 3,3% su público pese a las obras de ampliación que lo mantienen a medio gas De enero a agosto ha recibido 147.000 visitantes, y abrirá en octubre el edificio de 1970 tras culminar su rehabilitación

Isabel Ibáñez Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:56

El Bellas Artes de Bilbao está preparando la inauguración del edificio de 1970, prevista para octubre, como parte de la ampliación que está llevando a ... cabo y que se prevé que termine el 24 de junio del año que viene. Las obras se iniciaron en 2024, y el museo se mantiene abierto aunque a medio gas, con buena parte de sus instalaciones cerradas y atendiendo solo en el edifico antiguo, el menos afectado por las obras. Pese a las dificultades que ello supone, la cifra de visitantes acumulada desde enero y hasta el 31 de agosto es de 146.927, un 3,3% más que el año pasado (142.195) en el mismo periodo. «Este crecimiento refleja la buena acogida de la programación, que se desarrolla en paralelo a la transformación arquitectónica dirigida por Foster y Uriarte», explican fuentes del museo.

Se ha producido un aumento en los visitantes extranjeros, que en los meses de verano se ha situado en un 47% -frente al 45% del año pasado-, con prevalencia de los provenientes de Francia, Reino Unido y Países Bajos. El 28,2% es de Euskadi, y entre el 24,7% restante destacan los llegados desde Madrid, Cataluña y Andalucía. «El próximo otoño supondrá un nuevo hito en la historia del Bellas Artes con el traslado de la actividad al edificio de 1970 rehabilitado, que acogerá nuevas propuestas al tiempo que el museo se prepara para la inauguración de la nueva arquitectura», añaden los responsables del museo. A partir del 8 de ocubre, el Bellas Artes inaugurará la exhibición 'Eduardo Chillida. Elogio del hierro III', la exposición colectiva de artistas vascos relacionada con Bilbao 'Ataria (bat)' y la muestra 'Georg Baselitz. Pinturas 2014-2025'.

