El Gobierno vasco invertirá 50 millones de euros en investigación universitaria los próximos cuatro años

El Gobierno vasco ha anunciado este miércoles que invertirá 50 millones de euros en los próximos cuatros años con el fin de promover la investigación ... universitaria. El montante supera en un 20% la cifra destinada en el anterior plan cuatrineal, cuando se destinaron 42 millones. «El apoyo a los equipos de investigación universitarios con trayectorias y proyectos contrastados es la base de nuestra pirámide de ciencia, tecnología e innovación. Su financiación resulta determinante para garantizar la calidad y el impacto cultural, social e industrial de la investigación vasca», ha señalado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en la rueda de prensa que ha tenido lugar en San Sebastián.

El que fuera rector de la Universidad del País Vasco ha destacado que este programa «mejora mucho el anterior: eleva su presupuesto –50 millones es una cantidad muy importante–, pone el énfasis en la calidad de la producción científica, reduce la burocracia, promueve el liderazgo científico de las investigadoras e incentiva la difusión social del conocimiento generado. Es una apuesta inequívoca del Gobierno vasco por la investigación universitaria».

El plan presentado hoy tiene entre sus objetivos priorizar la calidad científica y la coherencia de los proyectos, así como la trayectoria consolidada de los grupos, por encima del volumen de méritos acumulados, lo que otorga mayor valor a la reflexión de cada grupo sobre su actividad investigadora. Asimismo, reduce la carga burocrática con el fin de agilizar los trámites y facilitar la participación de los equipos; y promueve un mayor equilibrio de género. Respecto a este último aspecto, se busca que el 42% de los grupos estén liderados por mujeres, una cifra sensiblemente superior al 37 % actual. Finalmente, presta atención también a la difusión social del conocimiento, al que otorga un mayor peso como criterio de evaluación, reconociendo su importancia para construir «una sociedad más informada y participativa».

4.000 investigadores

En la actualidad, este programa financia a 223 grupos de investigación. Con el incremento de fondos que recibirá, se prevé incrementar la cifra hasta los 250. En conjunto, más de 4.000 investigadores se beneficiarán de unas ayudas que abren su inscripción el próximo 19 de septiembre. Los proyectos abarcan todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias experimentales, sociales y de la salud hasta las artes y humanidades pasando por la ingeniería y la arquitectura.

El cálculo que hacen los responsables de la consejería de Ciencia es que estos 50 millones generen un impacto económico de hasta 400 millones, es decir, por cada euro invertido se obtendría un retorno de cuatro. De los 400 millones citados, se estima que 100 millones procederán de convocatorias internacionales y 300 millones de proyectos competitivos captados por los propios grupos de investigación.

Desde su creación en 2007, el número de publicaciones científicas generadas por los grupos ha pasado de 1.500 a más de 5.500 al año. En aquella primera etapa, el montante destinado fue de 26,5 millones de euros, poco más de la mitad de los invertidos ahora.

El pasado 25 de agosto, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria de 190 becas Ikasiker de colaboración en tareas de investigación para este curso académico. Su dotación asciende a 330.000 euros.