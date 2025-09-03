El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El programa espera incrementar el número de proyectos liderados por mujeres del 37% al 42%. Manu Cecilio

El Gobierno vasco invertirá 50 millones de euros en investigación universitaria los próximos cuatro años

La cifra supone un incremento del 20% respecto al plan cuatrienal anterior, cuando se destinaron 42 millones

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:14

El Gobierno vasco ha anunciado este miércoles que invertirá 50 millones de euros en los próximos cuatros años con el fin de promover la investigación ... universitaria. El montante supera en un 20% la cifra destinada en el anterior plan cuatrineal, cuando se destinaron 42 millones. «El apoyo a los equipos de investigación universitarios con trayectorias y proyectos contrastados es la base de nuestra pirámide de ciencia, tecnología e innovación. Su financiación resulta determinante para garantizar la calidad y el impacto cultural, social e industrial de la investigación vasca», ha señalado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en la rueda de prensa que ha tenido lugar en San Sebastián.

