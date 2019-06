María León: «Japón es otro planeta» María León, como Encarni. / Julio Vergne Entrevista La actriz protagoniza junto a Dani Rovira 'Los Japón', una comedia que coloca a un matrimonio de Coria del Río como los sucesores al trono en Tokio IKER CORTÉS Madrid Miércoles, 26 junio 2019, 12:32

Por sorprendente que parezca hay una historia real detrás de 'Los Japón', la comedia española que este viernes llega a la cartelera. En 1614 una delegación japonesa llegó a Coria del Río como primera parada para establecer relaciones diplomáticas con Felipe III. En aquella localidad sevillana se establecieron cerca de medio millar de descendientes de estos primeros japoneses. El punto de partida de la ficción que ha dirigido Álvaro Díaz Lorenzo es la muerte del emperador japonés y la necesidad de buscar a un sucesor que, obviamente, se encontrará en tierras andaluzas. Es Paco Japón (Dani Rovira), casado con Encarni (María León), con dos hijos y currito en una fábrica. Del choque entre culturas, de los clichés y los estereotipos surgirá la poca comedia que se respira en la cinta.

Dice la actriz que fueron dos los aspectos que hicieron que se involucrara en el proyecto. Por un lado, «me gustaba mucho que partiera de una historia real y que hicieran la locura extrema de llevar a una pareja de Coria a Japón». Por el otro, que su pareja en la ficción fuera Rovira: «Tenía que ser alguien que le diera la humanidad suficiente para que no fuera un cachondeo». De su trabajo con el actor no tiene más que buenas palabras. «Tenemos energías muy distintas, pero coincidimos en la manera de trabajar. Nos escuchamos, nos entendemos bien y creo que hacemos buen equilibrio en esa tabla de surf que es la comedia. Yo me he divertido muchísimo».

Parte del rodaje les llevó a Tokio. «Estuvimos nueve días, rodando en tres o cuatro localizaciones y al final conocimos el país a golpes, un poco de la mano de los personajes y tal y como ellos lo experimentan», explica León, que afirma que volverá al país nipón sin dudarlo. «Japón no se parece a nada. Es otro mundo, es otro planeta. Lo bueno de la película es que de alguna manera se descubre que por muchas diferencias que haya, todos somos seres humanos, nos duele la barriga, lloramos, reimos… Hay una conexión humana».

Precisamente, en la 'Gran Vía' de Tokio tiene lugar una de las escenas de las que la actriz sevillana mejor recuerdo tiene. «Íbamos saludando desde un coche como si fuéramos los emperadores, robando planos, y empezamos a cantar por Bambino, a bailar flamenco y Dani me decia: '¿Me hago un Kennedy?'. Y los japoneses, que no nos conocían, se acercaban a nososotros y nos besaban la mano. Fue todo muy loco», dice divertida.

Lo cierto es que no son pocas las películas y las series que tiran de clichés y estereotipos para provocar la risa. Pese a todo, León no cree que este tipo de humor acabe cansando al espectador. «Son clichés bien defendidos, porque realmente existen y la gente se va a sentir identificada», comenta. En un momento en que cualquier chiste es analizado desde todos los ángulos para evitar ofender a alguien y con el debate sobre los límites del humor constantemente en la mesa, la actriz considera que «la libertad no se puede cortar y mucho menos a la hora de hacer arte o comedia». «Es mucho más bonito -continúa- ver la vida desde la ironía o el chiste, que verla desde la pelea o el conflicto, que es lo que pasa en las redes sociales. Ojalá se pudiera de moda en internet sacar a relucir las cosas bonitas».

¿Qué le hace reír a María León? «Intento reirme mucho y con todo. Me hace reír ver a la gente reír. Para mi la risa es una forma de vida», sentencia.

La actriz de 34 años se pone en la piel Encarni, una mujer que se echa la familia y la casa a la espalda. Cabe preguntarse en qué vidas se ha inspirado para dar vida a este personaje. «La verdad es que en muchísima gente. Venimos de una generación de mujeres que se hacen cargo de todo. Yo me he acordado mucho de mi tía Anita, una mujer independiente, fuerte, moderna y con mucho ímpetu y muchas cosas que dar», concluye.