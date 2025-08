Miles de personas estrenan la primera tienda de Lego en Bilbao

Luis Gómez Sábado, 2 de agosto 2025, 13:29 Comenta Compartir

Un sábado de récord. Cientos de personas, algunos testigos creen que superan de calle el millar, hacen cola para acceder a la tienda que Lego ha abierto este sábado en Bilbao. Las colas dan la vuelta a la esquina en la calle Ercilla en medio de una impresionante expectación que ha superado todas las expectativas. «Hacía tiempo que no veía algo parecido en Bilbao. ¡No puede haber más gente!», ha explicado un cliente, que se ha sumado a la ola de compradores que salen del establecimiento con grandes bolsones de color rojo.

La del número 30 de Ercilla es la primera tienda oficial que el Grupo Lego inaugura en Euskadi. La marca ha elegido una de las principales arterias comerciales de la villa. Y no se trata de una tienda cualquiera: es la segunda más grande de toda España, con dos plantas y un total de 440 metros cuadrados dedicados al color, creatividad y los emblemáticos ladrillos de construcción. Se suma a las ya existentes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia, consolidando así la expansión de LEGO en España. De la mano del grupo italiano Percassi, será la novena tienda certificada del gigante danés en el mercado nacional.

Experiencias inmersivas

Además de los sets más demandados, incluidos algunos exclusivos, el establecimiento ofrecerá experiencias inmersivas como el 'Pick a Brick Wall', que permite a los visitantes adquirir piezas sueltas, o el 'Build a Mini', un espacio dedicado a la creación de minifiguras personalizadas.

A los aficionados que sueñan con la idea de construir su propio dragón, una nave estelar o una versión en miniatura de si mismo. «Esta tienda está diseñada para sorprender a constructores de todas las edades», ya adelantó Rossana Mastrosimini, Channel Director del Grupo Lego, en el momento de anunciar el desembarco en Bilbao.

Pese a que muchos aún asocian Lego al universo infantil, la marca ha sabido conectar con un público adulto cada vez más fiel. Los llamados 'kidults' —adultos de entre 20 y 45 años con una fuerte conexión emocional con el juego— representan ya el 25 % de las ventas globales de la compañía. En España, Lego cerró 2023 con un incremento del 6% en ventas físicas, impulsado por el aumento del tráfico en tienda y el crecimiento orgánico del sector.

Aunque aún no se han confirmado futuras colaboraciones o sets exclusivos inspirados en la ciudad, pero, puesto a especular, no sería extraño imaginar —con algo de ilusión— versiones en miniatura del Museo Guggenheim o del estadio de San Mamés disponibles en un futuro no muy lejano.

