La terrorífica 'escape room' de Santutxu creada por el ganador de un Goya... y solo apta para valientes.

Existen más de 1.500 escape rooms en toda España, pero solo una puede presumir de haber sido diseñada por el ganador de un Goya ... a mejores efectos especiales. Se trata de 'Terror Escape Room', una sala de escape ubicada en Santutxu, en el número 36 de Párroco Unceta, muy cerca de la parada del metro de Basarrate y que abrió sus puertas hace un año. La idea y la ejecución de la sala es obra de Mario Campoy, catalán de 38 años afincado en Bilbao desde hace más de una década y que ganó en 2020 el Goya y el Premio Gaudí por los efectos especiales de la película 'El Hoyo', del bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia.

Pero, ¿cómo pasa un especialista en maquillaje de efectos especiales a idear una sala de este tipo? «Hace más de una década monté la empresa Baconsfx, con la que hemos trabajado en diferentes películas, series y cortos. Curiosamente, cada vez nos llamaban más para que ambientáramos salas de escape. ¡Al principio no sabíamos ni lo que eran!», explica Mario. Y mientras realizaba esos encargos, Mario se dio cuenta de que aquello era muy similar al trabajo que hacía en el mundo del cine y pensó que sería una buena idea diversificar las posibilidades de su empresa. «Sobre todo porque es muy habitual que estén dedicadas al terror, que es lo que más me gusta», confiesa. Por eso, en su sala ha querido combinar en un solo espacio «una primera parte más clásica y después otra más especializada en el terror», describe Mario.

Un laboratorio tétrico y gore

Con esa idea en mente, se puso manos a la obra y durante nada menos que tres años ha ido creando con sus propias manos cada rincón de esta sala de terror. «Siempre digo que ha sido mi Sagrada Familia particular. He tardado tiempo, pero es que tenía que buscar ratos entre los proyectos de cine y muchas veces solo me quedaba el fin de semana», recuerda. El resultado, un espacio muy tétrico y gore preparado para provocar mucha tensión y para liberar adrenalina. «Nuestro objetivo principal no es generar miedo, el nombre de la sala viene por los elementos que son más bien de terror psicológico. Está pensada para los amantes de las películas oscuras y tétricas, las historias de suspense y los videojuegos survival horror. Aunque sí que nos ha pasado alguna vez que hemos tenido que parar el juego porque alguna persona se ponía muy nerviosa. El umbral del miedo es muy personal y subjetivo», recalca Mario.

Los asistentes a la sala 'Terror Escape Room', de 2 a 5 jugadores cada vez, tienen una misión muy clara: encontrar una vacuna y escapar con vida de un laboratorio de investigación genética que lleva más de 36 meses sellado y en cuarentena debido a un misterioso incidente. Para ello, contarán con 90 minutos, en los que además de encontrarse con escenas muy lúgubres, también podrán tener algún susto de la mano de diferentes actores. «Como hay elementos de ambientación con violencia explícita y lenguaje adulto, está pensada para mayores de 16 años, aunque si no tienen todavía 18 es necesario traer un consentimiento firmado de su padres», señala Mario.

Hasta esta sala de escape de Santutxu llegan aficionados de toda España e incluso del extranjero, por lo que Mario está muy contento con el balance de este año largo de andadura de su proyecto. «Al principio, podía parecer que lo de las salas de escape era una burbuja que estallaría tarde o temprano, pero nada más lejos de la realidad. ¡Cada vez hay más adeptos! Hay personas que han hecho ya hasta centenares e incluso en otros países y que, como auténticos expertos, te dan ideas para mejorar, así que nosotros encantados».

Lo cierto es que los aficionados al escape son legión y han creado todo un universo en torno a su hobby. Hay páginas web con valoraciones y experiencias, grupos de Instagram y hasta aplicaciones de móvil para que puedas buscar compañeros de aventura que estén cerca de ti para formar un grupo y acudir juntos. «Al final, es lo mismo que ocurre con las películas. Si eres amante del cine, seguro que has visto muchas, pero aún así no te cansas y sigues viendo otras, porque todas son diferentes. Además, el sector ha ido evolucionando mucho con el tiempo y creo que lo seguirá haciendo. Las salas son cada vez más especializadas. Yo ya tengo algunas ideas nuevas, pero todavía no puedo adelantar nada».