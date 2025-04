Nuria Roca no se quita este bolso vasco que combina con todo La presentadora valenciana ha lucido en varias ocasiones durante la última semana el modelo 'Castañuela' de la firma Mauska, una de las favoritas de la reina Letizia

Nuria Roca no se quita este bolso vasco que combina con todo.

Virginia Melchor Viernes, 4 de abril 2025, 20:15 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

Nuria Roca estrenó la semana pasada el bolso 'Castañuela' de la firma vasca Mauska. La comunicadora valenciana combinó este modelo negro de piel con pantalón vaquero recto oscuro, jersey de punto fino a juego y una americana verde a rayas de American Vintage. Este domingo, al salir de 'La Roca', el programa que presenta en La Sexta, volvió a compartir una fotografía con su más de un millón de seguidores en Instagram en la que lucía este accesorio, que se ha convertido en uno de sus favoritos. También lo llevó este miércoles para hacer una ruta por Valencia con su familia y un día después volvió a posar con él durante un paseo bajo la lluvia.

Fundada en 2018 por Miren Zubiaguirre, Mauska es una firma donostiarra de bolsos y accesorios hechos a mano en Ubrique. Esta emprendedora se lanzó a la aventura de crear su propio negocio después de cerrar la fábrica de Rip Curl en la que trabajaba. Durante un viaje a Marrakech con amigas, descubrió «el increíble potencial de los artesanos locales» y decidió buscar en la localidad gaditana de Ubrique, el Silicon Valley de la artesanía, manos expertas que elaborasen con pieles de alta calidad sus diseños contemporáneos y atemporales.

Nuria ha lucido uno de sus diseños más deseados, el modelo 'Castañuela', que también está disponible en color avellana y en chocolate. Con correa desmontable, este accesorio de piel, que cuesta 410 euros y solo está disponible en la tienda 'online' de la marca, se puede llevar como bolso de mano, colgado a la altura de la cadera, cerca del hombro o cruzado.

Ampliar

La firma, bendecida por la reina Letizia, que ha lucido varios de sus modelos, cuenta cada vez con más adeptas. Vicky Martín Berrocal, Gala González, Victoria Federica o María Pombo son algunas de las famosas que han llevado en varias ocasiones bolsos firmados por esta enseña vasca que apuesta por la sostenibilidad y la artesanía.

Nuria Roca, prescriptora de estilo

El 15 de junio de 2019, durante la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, Nuria Roca se convirtió sin pretenderlo en uno de los iconos de moda nacionales. Un sofisticado conjunto morado de estética ochentera firmado por Inés Martín Alcalde confirmó su reinado estilístico. No solo logró eclipsar a la mismísima Victoria Beckham al llegar a la catedral de Sevilla, sino que además batió récords: aquel inolvidable dos piezas en tonos malva se agotó un par de veces en menos de una semana.

Desde entonces, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha pasado a engrosar la lista de las mejor vestidas de nuestro país. Su perfil de Instagram se ha convertido en un escaparate virtual en el que encuentran inspiración su más de un millón de incondicionales, que le preguntan a diario por «la marca», «la talla», «la tienda» o «el precio» de cada modelito que comparte. ¿La clave de su éxito? Nuria resulta sofisticada sin parecer aburrida, es elegante y sencilla al mismo tiempo. La comunicadora se ha ganado un hueco como 'influencer fashion' sin buscarlo. De hecho, ha reconocido más de una vez que se toma a broma ser considerada un referente de estilo. Para ella, la moda no es más que un juego que le divierte, con el que consigue reflejar su personalidad y aportar pequeñas dosis de optimismo. Utiliza colores potentes, pero sin estridencias. Sabe muy bien cómo equilibrar sus looks y no suele recargarlos.

Aunque es fiel seguidora de la colorista firma belga Essentiel Antwerp y de la francesa American Vintage, cada vez apuesta más por la moda española e incluye en su armario prendas de Mirto, An&Be Madrid o Michonet. De hecho, tiene otra cuenta de Instagram, Los tacones de Olivia, en honor a su hija, donde comparte sus looks diarios, además de detalles, trucos y direcciones imprescindibles.