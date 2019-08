Nuria Roca disfruta de la Aste Nagusia con su look más casual

Nuria Roca ha visitado Bilbao para disfrutar de Aste Nagusia. La presentadora valenciana viajó este miércoles a la villa junto a su marido, el periodista y escritor Juan del Val. Eso sí, en vez de entregarse al desenfreno de las txosnas, la pareja optó por una velada tranquila en el afamado restaurante Zapirain de la calle Juan Ajuriaguerra, un 'clásico' que abrió su primer local hace casi 60 años en Lekeitio y que está especializado en pescados y mariscos.

La colaboradora de 'El Hormiguero' publicó este miércoles por la noche varias fotografías en Instagram en las que aparece divirtiéndose en la plaza Moyua junto al presentador Ramón García, su mujer, Patricia Cerezo, y Genoveva Casanova, que son grandes amigos de Nuria y su marido. «About esta noche, ¡qué noche!», fue el mensaje con el que la valenciana acompañó las imágenes, que acumulan más de 4.700 'me gusta'. «Las mejores risas del año!!!», comentó después la publicación Genoveva, que ha viajado a la villa en compañía de su madre.

De izquierda a derecha, Genoveva Casanova, Patricia Cerezo, Juan del Val, Ramón García y Nuria Roca.

Nuria aprovechó la mañana de este jueves para visitar el Guggenheim y a la hora del vermut volvió al Hotel Carlton, donde ha estado hospedada, para disfrutar del ambiente festivo en el hall del hotel junto a Ramón García, su mujer y Genoveva Casanova. La presentadora, que fue una de las más elegantes en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos y que el pasado mes de julio volvió a dar una lección de estilo con el favorecedor bañador que lució durante sus vacaciones en Menorca, se ha decantado en esta ocasión por un look casual y cómodo. Nuria ha elegido para su visita a Bilbao una sencilla camisa negra, que ha combinado con unos de sus vaqueros favoritos, de la firma estadounidense Rag & Bone. Completa el estilismo con unos mocasines destalonados blancos tipo 'mule' y un bolso negro con cadena dorada de Gucci. Sin apenas maquillaje y con un moño alto, desenfadado y con gafas de sol en la cabeza incluídas, la valenciana vuelve a defender un look chic sin perder la naturalidad que le caracteriza. «He venido directa del Guggenheim y no me pilláis nada arreglada», ha comentado entre risas a Bizkaia Dmoda. No es la primera vez que la presentadora y su marido visitan Bilbao en Aste Nagusia, ya que Juan del Val, que trabajó como crítico taurino, es un habitual de Vista Alegre.

Nuria Roca defiende con naturalidad un look chic y cómodo / Héctor Amorrosta

La pareja ha tenido que regresar a Madrid al mediodía, por lo que no han continuado el vermut en el hotel Ercilla, donde sí ha estado Ramón García junto a su mujer, Patricia Cerezo, espectacular con un vestido blanco estampado con escote en pico y bajo asimétrico. Allí se han reencontrado con Genoveva, que estaba radiante con un diseño largo blanco de encaje con volantes en los tirantes. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo también ha aprovechado su visita a la villa para visitar el Guggenheim en compañía de su madre, tal y como ha mostrado en una fotografía que ha compartido en su Instagram. Como cada año, Ramontxu acudió después a Vista Alegre para presenciar la corrida de su íntimo amigo Enrique Ponce.