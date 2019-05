Bizkaia Dmoda Los nuevos zapatos de la Reina que encontrarás por un tiempo limitado en el centro de Bilbao Casa Real S.M. El Rey La esposa de Felipe VI ha estrenado un diseño de Mint & Rose, la firma de esencia mediterránea que ha abierto su 'pop-up' en el centro de la villa MARÍA CALVO Viernes, 31 mayo 2019, 16:57

Doña Letizia retoma una de sus citas ineludibles del calendario oficial tras su ausencia del año pasado, en la que fue sustituida por la infanta Elena. De este modo, ha sido la encargada de inaugurar la 78º edición de la Feria del Libro de Madrid, celebrada en el céntrico Parque del Retiro. Como ha sucedido en cada edición, la Reina ha tenido tiempo para recorrer las casetas e interesarse por las últimas novedades literarias, acompañada por el ministro de Cultura, José Guirao, y la alcaldesa de Madrid en funciones, Manuela Carmena. Esta vez, y acorde con las altas temperaturas que se han instalado definitivamente en la capital, ha estrenado un veraniego look en el que ha puesto el foco de atención en unas sandalias de tonos pastel que ahora podrás encontrar en una tienda efímera en Bilbao.

Se trata de Mint & Rose, una firma de esencia mediterránea que se ha instalado en el centro de la villa. Desde el mes pasado y hasta el día 15 de junio han abierto una 'pop-up' en la calle Iparraguirre esquina Rodríguez Arias para acercar al público vizcaíno sus exquisitos accesorios. Según reveló su fundadora, Monti Gutiérrez, a Bizkaia Dmoda, «elegimos Bilbao porque es una ciudad que nos encanta, además es una de las poblaciones de España que más nos visita y compra en nuestra tienda online. Tenemos clientes fieles desde nuestros inicios. Además del público local de la ciudad, nos interesa atraer al tipo de turismo que tiene el País Vasco en general, gente que viene interesada por la cultura y la gastronomía desde todos los rincones del mundo». Ahora, la reina Letizia, fiel seguidora de las firmas 'made in Spain', defiende uno de los iconos de su colección primavera-verano 2019 que puede convertirse en el accesorio definitivo de cualquier look de invitada.

Se trata de las sandalias 'Arlena Adriático', un básico de ocasiones especiales que puede encajar en cualquier evento, especialmente en esta temporada de bodas, bautizos y comuniones que acabamos de inaugurar. Tiene una tira ancha delantera que no deja a la vista el pie, pero da un plus de sujeción y una pulsera al tobillo que alarga las piernas al dejarlas prácticamente al descubierto. Además, tiene 10 centímetros de tacón que aseguran su comodidad gracias a su anchura. Son de color azul pastel y tienen un precio de 169 euros. Aunque aún están disponibles en su página web, la propia Monti Gutiérrez nos reconoció que es importante que «el cliente tenga un conocimiento completo y una familiaridad con la marca», por lo que merecerá la pena acercarse a esta tienda efímera a comprobar de primera mano sus productos, entre los que podrás encontrar la nueva adquisición de la Reina.

Para el resto del look, doña Letizia apuesta por básicos que dejan protagonismo a los complementos. Parece que la textura vaquera se está convirtiendo en uno de los aliados imprescindibles para hacer frente a la agenda diaria de doña Letizia. Lo pudimos comprobar durante su viaje a Mozambique a principios del mes de mayo, en el que estrenó un vestido 'denim' de Carolina Herrera New York. Ahora, vuelve a recalar en esta misma firma y estrena una falda vaquera de corte 'midi', con lazada a la cintura y bolsillos plastrón con costuras en contraste. Un diseño que refresca sus looks más sobrios y que ha acompañado por una de sus infalibles blusas blancas. Esta vez, es un modelo sin mangas, con 'perkins' y textura fluida y drapeada. Además, ha elegido un bolso blanco de Furla y sus inseparables pendientes en forma de doble daga, de Gold & Roses.