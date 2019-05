Alpargatas y sandalias para disfrutar del Mediterráneo en pleno centro de Bilbao Mint & Rose Este tipo de calzado es sinónimo de verano y ahora llegan con aires renovados en la nueva 'pop-up' que la firma Mint & Rose ha abierto en la calle Iparraguirre MARÍA CALVO Jueves, 16 mayo 2019, 11:33

Desde hace casi una década, las alpargatas dejaron de lado su origen más popular y resurgieron del olvido para convertirse en protagonistas de la pasarela cada temporada estival. Chanel, por ejemplo, impuso su criterio para convertir en icono unas esparteñas bicolor con el símbolo de la 'maison' bordado en el empeine. Otras casas como Altuzarra hicieron honor a sus orígenes vascos transformando este tradicional calzado con cintas en zig-zag en unos altísimos tacones que conquistaron a las 'celebs' de medio mundo. Esta temporada, la confección de accesorios en fibras vegetales confirman el resurgir de la artesanía y consolidan a las firmas españolas como un referente internacional. Si antes eran Lauren Bacall, Grace Kelly, Audrey Hepburn e, incluso, Dalí o Picasso, algunos de sus mejores embajadores, hoy son imprescindibles en los armarios de mujeres tan dispares como Meghan Markle, la reina Letizia, Pippa Middleton, Emily Ratajkowski, Jeanne Damas o Alexa Chung, por poner solo algunos ejemplos.

Mint&Rose

Y es que son muchos los nombres 'made in Spain' que se han lanzado a la aventura del esparto. Con Castañer a la cabeza, que ahora celebra su 92º aniversario, y otras de más reciente como Pretty Ballerinas, Ball Pagès, Naguisa Design, Muitt Madrid o Mint & Rose, han adaptado la artesanía a las tendencias y han reinterpretado la alpargata y la sandalia de verano ofreciendo un amplio abanico de posibilidades, desde las más clásicas a las más innovadoras. Esta última casa, por cierto, acaba de aterrizar en la capital vizcaína. Monti Gutiérrez es quien lleva los mandos de sus propuestas con alma mediterránea. Desde Nueva York, ciudad donde reside actualmente, ha desafiado el desfase horario que nos separa para desvelar a Bizkaia Dmoda por qué ha elegido Bilbao como la nueva sede de su nueva 'pop-up'. «Es una ciudad que nos encanta, además es una de las poblaciones de España que más nos visita y compra en nuestra tienda online. Tenemos clientes fieles desde nuestros inicios. Además del público local de la ciudad nos interesa atraer al tipo de turismo que tiene el País Vasco en general, gente que viene interesada por la cultura y la gastronomía desde todos los rincones del mundo».

Mint & Rose

De este modo, el mar Cantábrico y el temporal ceden amablemente el protagonismo al sol mediterráneo gracias a estos nuevos visitantes que han decidido instalarse por un tiempo en la calle Iparraguirre, esquina con Rodríguez Arias. Durante el mes de mayo y hasta el próximo 15 de junio, la firma de accesorios asienta su campamento base en la capital vizcaína para acercar sus productos al norte con un claro objetivo: que sus clientes puedan conocer de primera mano la nueva colección primavera-verano 2019. «Queremos que no se pierda el encanto de ir de compras como actividad relajante, para pasar tiempo con tu familia o amigos, para disfrutar del paseo. Para nosotras es un privilegio que nos podamos poner cara y ofreceros una experiencia 10», aseguran a través de sus redes sociales. Monti, por su parte, reafirma que «la estrategia online tiene que ir acompañada de una experiencia física y viceversa, para que el cliente tenga un conocimiento completo y una familiaridad con la marca». En esta ocasión, será una experiencia fugaz de la que solo se podrá disfrutar hasta el mes que viene. «Ojalá os quedéis para siempre», es una de las frases más repetidas que comparten las clientas a través de Instagram. Por petición popular, la pregunta es obligada: ¿hay posibilidad de que que os instaléis definitivamente en Bilbao? Monti responde: «¡Nos encantaría! De hecho, si esta 'pop up' es una experiencia positiva, no vamos a parar hasta conseguir hacernos con un espacio permanente y poder vivir el día a día de nuestros amigos vizcaínos«.

Mint & Rose

En un territorio conocido por el encanto de sus días grises y las suaves temperaturas, aún en temporada estival, los accesorios de Mint & Rose prometen encajar entre el público vasco, encontrando el remedio ideal incluso en aquellos momentos en los que irrumpe el sirimiri. «Para estos días recomendaría sin dudarlo nuestra colección de 'sneakers'. Es un calzado que, aún siendo atemporal, se usa muchísimo durante el entretiempo. Están realizadas en piel, con una pequeña plataforma que, aparte de permitirte sortear algún que otro charco con elegancia, aumentan un poquito la altura. En general, ir un poco mas altas es algo que le gusta al 90% de nuestras clientas», revela. Este nexo de unión entre Cantábrico y Mediterráneo se hace especialmente visible en las colecciones de invierno, que tienen como punto de partida el norte. «'Boreal', la pasada colección, está inspirada en la elegancia, sofisticación y colores de la bella ciudad de San Sebastián. Una unión de lo clásico y la vanguardia, del espíritu internacional y, a la vez, tradicional que le caracteriza», explica. Para este verano, sin embargo, nos adelanta que están gustando especialmente los modelos con materiales de rafia o trenzados y los zapatos de tacón cómodo de 4 centrímetros con los que podrás resolver un día cualquiera con mucho estilo. «También hemos aumentado el número de referencias en cuñas de esparto, ya que es un calzado comodísimo para muchas de nuestras clientas».

Mint & Rose

Mint & Rose nació en 2012 y fue concebida como una marca de inspiración mediterránea, destinada a una mujer que disfruta de la vida de una forma tranquila y que cree en el trabajo hecho con pasión. «Nuestra máxima es ofrecer un servicio de atención al cliente tan bueno como nuestras colecciones», revela. Todas ellas tienen un carácter atemporal y están elaboradas por manos artesanas españolas, haciendo uso de técnicas con tradición centenaria y usando materiales de alta calidad. Todo está pensando para que dure más y mejor. Tal y como aclara Monti, Mint & Rose tiene muy buena aceptación en las tres provincias del País Vasco y reconoce que «hemos despertado el orgullo de muchos clientes al ofrecer un producto que mezcla la tendencia, y la tradición con una filosofía del 'Hecho en España'».