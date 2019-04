Cómo llevar el chándal por la calle sin que parezca un chándal El auge del 'streetwear' y la tendencia de las grandes firmas a abrazar estilismos cercanos a las subculturas urbanas ha convertido la ropa deportiva en parte de nuestras vidas. Os propongo distintas formas de lucir el chándal por la calle con un toque 'chic', pero sin que pierda su esencia ALMUDENA BLANCO Domingo, 21 abril 2019, 21:20

¡Hola a todas! Espero que os gustara el pasado artículo, en el que os proponía looks con 'crochet' que tejería nuestra abuela pero ella nunca se pondría. Esta semana hago un cambio radical al traeros la tendencia 'street workout'. Es decir, cómo sacar la ropa del gimnasio a la calle.

Desde hace años la mujer quiere ir cómoda, el canon de belleza de las Kardashian ha sido una fuente de inspiración para muchas. Pero ya desde hace años esta tendencia se instauró con el 'running' y el 'crossfit', además de que cada vez es más habitual entrenar en la calle.

La comodidad, libertad de movimientos y el poder tener una prenda que se pueda llevar muchas veces y a todas partes es algo que nos encanta. Buscamos ropa que nos sirva para el gym, pero que también podamos utilizar en estilismos de calle más sofisticados.

Hace tiempo además que las mallas básicas y las camisetas de publicidad pasaron de moda, ahora otorgamos mucha importancia al look que llevamos al gimnasio, algo que hace años no sucedía. La moda ha fijado sus ojos en esta nueva corriente y en cualquier gimnasio o en la calle podemos encontrarnos una auténtica pasarela de moda.

Los 'streetstyles' están llenos de esta tendencia en la que los 'leggins' han sustituido a los 'denim' y las 'sneakers' a los 'stilettos', dotándolos de una comodidad que antes no se tenía.

Además de la comodidad y el confort, también se empieza a valorar cada vez más la adaptabilidad y transpirabilidad de las prendas, buscando que no tengan costuras ni etiquetas, que suelen ser bastante incómodas. Eso sí, no dejando nunca de lado nuestra estética.

Tanto en la calle como en el gym podemos encontrarnos desde mallas con efecto 'push up' lisas hasta de diferentes y llamativos colores y 'prints'. Tops y camisetas con espaldas al aire, escotes y todo tipo de corte que haga favorecer nuestra figura. Las sudaderas y chubasqueros son otra pieza fundamental en los 'oufit' más cómodos.

No podemos olvidarnos además de las 'sneakers', que cada temporada se reinventan para no solo adaptarse a la disciplina deportiva más exigente, sino también para seguir los preceptos de la moda. Aquí van los looks deportivos y 'chic' que os propongo:

Un look 'total black', ¿con zapatillas o tacones?

En este primer look, he combinado unos 'leggins' moldeadores de la marca Oysho en negro con una camiseta 'crop' con detalle en terciopelo y espalda transparente a juego, que me compré en la misma tienda. Lo llevo de dos formas diferentes en función del toque que le queramos dar: con unas zapatillas tipo calcetín de Michael Kors para un look más deportivo y con sandalias rosas y bolso a juego para conseguir un look 'sport chic'. He completado el estilismo con una gorra negra y unas gafas aviador de Rayban.

Un look en color kaki y con sandalias de taconazo

En esta segunda propuesta, he combinado un pantalón color kaki extra suave que da gran libertad de movimientos con un 'top' escotado en colores kaki y negro que deja al descubierto parte del abdomen. Ambos son de la marca Oysho.

En este caso, lo he combinado en primer lugar con una 'bomber' corta, a modo de chubasquero, de Bershka y, como segunda opción, con una chaqueta de cuero con bordados y parches de Freaky Nation.

Las sandalias, tipo serpiente y con tacón alto de Michael Kors, son las que hacen que el look sea más preparado y que nos lo podamos poner para ir a tomar algo. Las gafas son de Chanel.

Pantalón de chándal con 'body' de encaje, ¿por qué no?

En este tercer look, he combinado el mismo pantalón que en el anterior look pero en color negro, ya que me parece que este tipo de pantalones son muy versátiles y cómodos.

El toque sofisticado lo he conseguido con un 'body' de encaje de Intimissimi. Las 'chunky sneakers' le imprimen el carácter deportivo, aunque podríamos ponernos este look con unas sandalias o unas bailarinas cambiando totalmente el aire que queramos dar a nuestro 'outfit'. He completado el estilismo con una bomber en color plata metalizada de Bershka.

Blanco y negro, nunca falla

Y por último, el look más deportivo de los cuatro. Llevo un pantalón y una sudadera a juego en blanco con detalles en negro de Bershka. Lo he completado con las 'chunky sneakers' para conseguir un look totalmente 'sport' o con las sandalias de tacón alto en negro de Michael Kors para darle un toque más chic.

Y hasta aquí mis propuestas de hoy. No soy la persona que llevo más ropa deportiva habitualmente, pero sí que quería mostraros estas tendencias que están en la calle y que son tan cómodas. Tenéis mil formas de combinarlas y, además de para ir al gym, como veis también se pueden adaptar a nuestro 'streetstyle' en cualquier momento sin que parezca que vamos en chándal. ¡Solo tenéis que atreveros a mezclar! ¡Nos vemos la semana que viene con más propuestas!