Looks con ganchillo que tejería tu abuela pero ella no se pondría En nuestro imaginario relacionamos el 'crochet' con el tapete del salón, pero este tejido vive hoy su mejor momento. Aquí distintos estilismos que te harán reconciliarte con esta tendencia artesanal ALMUDENA BLANCO Viernes, 12 abril 2019, 19:39

¡Hola! Después del artículo del sábado pasado en el que os proponía distintos looks con cazadoras de cuero, esta semana cambiamos totalmente de tercio y os presento unos estilismos en 'crochet'. En nuestro imaginario esta palabra nos recuerda al ganchillo de la abuela y al típico tapete que había en sus casas en la mesa camilla, pero tenéis que saber que está de plena tendencia y que podemos encontrarnos prendas de 'crochet' en cualquier escaparate.

En Europa se empezó a usar este tipo de arte en el siglo XVI, se entendía como la réplica barata del encaje por lo que era más utilizado en la clase media, saltando después a la moda más urbanita. Empezaron a realizarse los primeros patrones y a publicarse en revistas, lo que provocó que su elaboración se extendiese en muchos hogares.

Ahora sus patrones y bordados están en pleno auge debido a la recuperación de la moda artesanal y al 'Do it yourself' o hazlo tú mismo, algo que me maravilla, ya que tenéis delante a una de las personas más torpes con una aguja. Si me cuesta coser un botón, imaginaos si tuviera que hacer alguna de estas maravillas.

Desde Kenzo a Valentino, pasando por Dolce&Gabbana, son muchos los diseñadores que han subido el 'crochet' a la pasarela para esta nueva temporada. Además, ha llegado incluso al calzado, no solo en sandalias sino también en las zapatillas. Es el caso de Converse, que ha sacado en su última colección varios modelos de la clásica Chuck Taylor en este material.

La oferta que encontramos en las tiendas es infinita: desde vestidos, jerséis, bolsos, sombreros y tops, hasta pantalones, shorts, monos y bikinis. Y también pisa fuerte en forma de zapatos o deportivas. Todo un nuevo mundo por explorar y a tener en cuenta si queremos comprar o hacernos con una prenda un poco más especial. Vamos a olvidarnos del tapete de la abuela porque el 'crochet' vive su mejor momento. Así que aquí van mis propuestas para que lo incluyáis en vuestros looks:

Una opción colorista y primaveral

En este primer look, llevo un vestido de 'crochet' de Zara de colores con escote en pico y tirantes finos. Esta prenda me parece súper especial y fácil de combinar con unas sandalias de tacón. En este caso, llevo unas de Uterque para darle un aire más sofisticado, pero también se puede lucir con sandalia plana para conseguir un look cómodo y 'chic'.

Os propongo también un estilismo más 'sport' al cambiar los tacones por unas zapatillas Converse y añadir una chaqueta vaquera de Fornarina. Las gafas son de Chanel.

Blanco y negro, una combinación que no falla

En este segundo look, llevo un jersey de 'crochet' de flores de Zara en blanco y negro con manga larga abullonada. Una prenda muy versátil que podemos llevar con un montón de looks diferentes. En este caso, lo he combinado con un vestido de Bershka de tirantes con abertura lateral. Las sandalias son de Bimba y Lola, el bolso de Michael Kors y las gafas de Chanel.

Un look safari para un plan informal

En este caso, el jersey en tonos marrones de Zara tiene un poquito de todo: es cropped, ancho y con flecos a tono. Los flecos son otra de las tendencias de esta temporada. El pantalón, también de Zara, es de tiro alto, con pernera ancha y cinturón. El look se completa con unas sandalias marrones de Uterque, bolso de Michael Kors, gafas Chanel y sombrero de Rafia de Zara.

Y hasta aquí el artículo de hoy, espero que os animéis con esta técnica tan artesanal y milenaria como es el ganchillo y si con las prendas os parece demasiado, siempre podéis incluirlo en vuestros accesorios, ya que esta temporada las tiendas están llenas de bolsos con 'crochet' que hacen especial cualquier estilismo.

Nos vemos la semana que viene con más propuestas. ¡Gracias por estar ahí!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram.