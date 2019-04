¿Cansada del típico look de invitada? 6 nuevas ideas para ser la mejor vestida en tus citas de primavera Es importante saber cuáles son esas prendas clave que nos hará crear looks especiales y que, además, podremos reutilizar en infinitas ocasiones INNES LLACH Martes, 23 abril 2019, 19:58

¡Hola a todas! Estoy de nuevo aquí después de un pequeño descanso de Semana Santa, que siempre viene genial para reponer fuerzas, así que ¡empezamos! Ya sabéis que después de estas vacaciones se acercan los eventos típicos de estas fechas. ¿Quién no tiene este año una boda, un bautizo o una comunión? Si es así, tenéis que leer este post porque os va a encantar. Os traigo unos looks especiales y diferentes con los que pondréis el toque de distinción a cualquiera de las citas que tengáis en los próximos meses. Además, servirán también para ir perfecta a una cena romántica con tu pareja, a una fiesta con amigas e, incluso, para crear el perfecto look de oficina, siempre y cuando elijamos los complementos adecuados.

Si hace unos días os enseñaba lo versátil que puede resultar una simple diadema, hoy os traigo un montón de propuestas para ir perfectas a cualquier sitio sin caer en los típicos looks de fiesta. Es cierto que todo depende del tipo de evento, pero ya sabéis que me gustan las prendas todoterreno, esas que cambiando el calzado o los accesorios podemos seguir sacándoles provecho. Según cómo combines ciertas prendas clave, serán útiles para infinitas ocasiones. Así que estas son mis propuestas, espero que os gusten y, sobre todo, os inspiren un montón.

El infalible traje de chaqueta

Personalmente, me encantan los looks de chaqueta y pantalón. Son elegantes y muy versátiles, unas prendas de fondo de armario que nos sirven para todo. Os enseño este modelo que ha lanzado Zara en su nueva colección. El top de encaje es de la misma firma y he añadido un sujetador lencero con un punto sexy que se deja intuir por debajo, firmado por Intimissimi. El bolso de madera que triunfa en verano es de Cult Gaia, ¡a mí me encanta! Por último, las cuñas de esparto, todo un clásico de la temporada estival que ya podemos empezar a llevar, son de Calzados Ercilla.

Las faldas más románticas de la temporada

Las faldas de tul son mi perdición. Son originales, tienen un punto romántico y permiten un montón de combinaciones. Una apuesta segura que a mí, personalmente, me encanta. Creo que tengo predilección por este tipo de faldas gracias a Carrie Bradshaw, uno de los personajes principales de la inolvidable serie Sexo en Nueva York. Cada vez que veo una no puedo evitar que me venga a la mente su imagen corriendo por las calles de la Gran Manzana. Yo siempre recurro a este tipo de diseños cuando no sé qué ponerme para acudir a un determinado evento. Podemos jugar con estas faldas y con los complementos para transformarlos en un look más o menos formal, según sugiera la ocasión. Este, en concreto, fue el estilismo que elegí yo el año pasado para una boda. La falda de tul con lazo es de La magia del tul y os la diseñan totalmente a vuestro gusto. La camiseta de lentejuelas es de Asos, así como los zapatos, que no pueden ser más impresionantes. El bolso es de Chanel y los pendientes y el anillo son de Lada Jewelry. Como el look no necesitaba nada más, opté por llevar el pelo liso y un maquillaje natural con los ojos ahumados.

Faldas 'mini' y blusas especiales

Este look me parece sexy pero elegante, ¿verdad? La falda tiene un estampado muy primaveral y he decidido combinarla con una camisa en tonos anaranjados que tiene un tacto muy especial. El detalle de los botones con brillantina en las mangas y en la falda es realmente original. La ventaja que encontramos es que cada una de las prendas permite infinitas combinaciones para crear looks completamente distintos. Tanto la falda como la camisa son de Zara. Los stilettos de mariposas son de la misma firma pero de temporadas anteriores. Lo he combinado con el bolso de madera de Cult Gaia que os he mostrado anteriormente, con un anillo de Uno de 50 y con un pañuelo anudado de Stradivarius que da un toque veraniego al conjunto.

Un peto todoterreno, el mejor fondo de armario

¡Cómo me gustan los petos y qué bien nos vienen en verano para sacarnos de muchos apuros! El modelo que llevo es cómodo, fresquito y muy femenino. He querido enmarcar la cintura con el propio lazo que lleva incorporado, pero podemos cambiarlo por otro con pedrería o en algún tono más llamativo para darle un toque diferente. El peto es de Inocente de mí Barakaldo y las alpargatas son de Calzados Ercilla. Por otro lado, la blazer es de Zara, el bolso de Parfois y las horquillas que tanto se llevan esta temporada son de Bijou Brigitte.

Biker y pantalones de tiro alto

Las que me conocéis un poco ya sabéis que esta propuesta es muy yo. Tiene un punto sensual, cañero y femenino, con un rollo espectacular. Lo mejor de todo es que es comodísimo. Al igual que el resto de looks que os he ido enseñando, si cambiamos algunas de las prendas conseguimos diferentes looks para distintas ocasiones. El top con mangas abullonadas de plena tendencia es de Inocente de mí Barakaldo, al igual que el pantalón de tiro alto. La biker es de Zara de hace varias temporada y me encanta el rollo que le da a este look con las tachuelas y los parches. Los stilettos son de Calzados Ercilla, el bolso es de Chanel y las horquillas son de Bijou Brigitte.

Rayas marineras y un toque 'rouge'

Azul marino, rojo y blanco. Esta combinación es muy clásica en cuanto a colores pero lo cierto es que nunca falla. Me gustan este tipo de vestidos porque disimulan y entallan. Es el típico modelo que en percha no dice nada pero que una vez de puesto ¡te encanta! Podemos darle un toque más formal cambiando el bolso, pero a mi me apetecía mostraros el look así para que veáis que también podéis usarlo a diario si la ocasión se presenta. El vestido es de Extreme Collection Bilbao, los stilettos son de Calzados Ercilla, el bolso lo compré por internet hace unos años y la blazer es de Zara.

Estas son las propuestas que os traigo hoy ¿qué os han parecido? ¿Cuál es vuestra favorita? Espero que os haya gustado el post, que os haya resultado útil y, sobre todo, que os haya inspirado un montón para vuestros próximos looks y eventos. Arrancamos el miércoles, que tengáis un feliz día y una feliz semana. ¡Sed felices!

