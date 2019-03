¿Cuál es el calzado favorito de las influencers vizcaínas?

Las influencers vizcaínas salieron este jueves de compras por Barakaldo. Las instagramers Ane (@lookandchic), Ainhize (@ainhizeruiz), Estíbaliz (@myestile), Lucía (@escuestiondeestilo), Helena, del blog My dreams by Helena, y Carla (@carlaperezru) asistieron a la inauguración de Rockport, marca de calzado estadounidense fundada en 1971, que ha abierto una tienda en el Centro Comercial Fashion Outlet, dentro de Megapark.

El evento estuvo lleno de estilo, glamour y mucha moda. La influencer Ainhize fue la primera en llegar y también la primera en elegir modelo. Con más de 80.000 seguidores en Instagram, esta bilbaína tenía claro que quería unos zapatos de salón y, a poder ser, en ante, una de sus texturas favoritas. Así que elegió un modelo en tonos fucsia, muy de tendencia, para combinarlo con «un look entero en negro». En primavera, espera ponérselos con un vaquero con blusa blanca y chaqueta tipo «biker» en rosa clarito.

Ainhize Ruiz sostiene un zapato fucsia de salón.

Lo de Estíbaliz (@myestile) también fue amor a primera vista. Ella buscaba algo más cañero y urbano por lo que las snakers negras con la suela blanca le iban perfectas. «Yo soy muy de zapatilla. Hay eventos que te piden ir más arreglada, pero en mi día a día, siempre voy con zapatillas y este modelo es muy yo». ¿Un estilismo que nunca falla? «Desde un vestido blanco y una biker de cuero hasta un peto o un pantalón baggie», afirmó sin dudarlo. Y si hay algo que recomienda a sus treinta y siete mil seguidores en Instagram es hacerse con unas bambas de este estilo. «Imprescindibles esta temporada», nos recuerda.

Estíbaliz aseguró este jueves que ella prefiere las zapatillas.

Por su parte, Ane (@lookandchic), que dudó con qué modelo quedarse, acabó consultando la decisión con su brigada, como llama a los más de doscientos mil seguidores que tiene en Instagram. Finalmente, se decantó por unas elegantes babuchas en color crema, muy versátiles y fáciles de combinar con cualquier look. Y ¿por qué? «Me parecían los más especiales y diferentes.» Y con ellos bajo el brazo, Anne se marchó invocando a la primavera, ya que el modelo que tiene pensado para estrenarlos requiere de algo más de sol. «Me veo con unos pantalones anchos de lino en beige y una blusa blanca.» ¿Un básico que no va a faltar en tu armario la próxima temporada? «Un vestido blanco», afirmó sin dudarlo.

Lucía se decantó por un clásico: un zapato negro de salón.

La elección de Lucía (@escuestiondeestilo) fue todo un clásico: unos zapatos negros de salón, una opción muy estilosa. Fácil de combinar con un vestido, para un estilismo más arreglado, o con unos vaqueros, para un look más sport

Helena, del blog My dreams by Elena, también decidió subirse a unos tacones.

Al igual que a Lucía, a Helena, del blog My dreams by Helena, también se le fueron los ojos a los tacones. La bloguera lo tuvo fácil y es que encontró el estampado perfecto para el look que llevaba, amor a primera vista. Por su parte, Carla (@carlaperezru) se sumó al grupo «no tacón» y se decantó por la opción más chic que aúna charol y terciopelo.