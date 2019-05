Cuatro looks para dar mucha guerra: ¿te atreves? El estilo militar es una tendencia que se reinventa cada año y que esta primavera sigue pisando fuerte. Hoy os enseño cómo adaptar el estampado de camuflaje y el verde kaki a vuestros estilismos ALMUDENA BLANCO Viernes, 3 mayo 2019, 15:15

¡Hola a todas! Si la semana pasada os hablaba del 'denim' y os mostraba cuatro prendas vaqueras que rejuvenecen tu aspecto en segundos, hoy os enseño los básicos de mi armario con el verde militar como protagonista. Este tono de tendencia es, además del blanco y el negro, otro de los colores que combina con todo, siendo tan versátil como cualquiera de estos dos.

A principios del siglo pasado, las guerras hicieron que decenas de miles de hombres vistieran con uniformes militares. Cuando terminaron las guerras mundiales, las mujeres empezaron a usar estas ropas, sobre todo, los abrigos. De esta forma, crearon sin saberlo una tendencia que llega hasta nuestros días.

Con la liberación de la mujer, la libertad hippy de los setenta, el 'underground' de los noventa y el estilo de la mujer actual, el verde militar fue dando el salto a la moda.

Hoy en día, este estilo sigue pisando fuerte, ya que podemos encontrarlo en diferentes prendas. El 'street style' confirma las tendencias de pasarela y una de las que siempre se mantiene es, sin duda, la del estampado militar. Las parkas, el verde kaki, los pantalones cargo o las chaquetas rectas están en la calle, aunque si echamos la vista atrás parece que nunca han dejado de estarlo. Además, la estética de este tipo de looks se completa con cinturones con grandes hebillas, botas y botines.

Son diferentes los diseñadores que han subido a las pasarelas esta tendencia a lo largo de varias temporadas, como Saint Laurent, Balmain o Isabel Marant. Aunque podemos conseguir ropa militar original, el estampado de camuflaje se ha transformado para acoplarse a las prendas más delicadas, como camisas, camisetas, ropa interior, tops, leggins, sudaderas, faldas midi y cualquier tipo de pieza que se os pueda ocurrir.

La clave para lucir estas prendas reside en la habilidad que tengamos para combinar estampados y accesorios. Yo siempre suelo apostar por el «menos es más». Además, este tipo de estampados tan versátiles se pueden adaptar tanto al día como a las noches más guerreras, según como lo combinemos. ¿Os animáis a formar parte de la brigada que conquista el asafalto?

Con camiseta con calavera y 'blazer' negra

En este primer look, os muestro un estilo más rotundo. He combinado pantalones rotos de estilo militar con cremalleras y parches, que me compré en un mercadillo, con una camiseta negra con calavera de la última gira de Dani Martín. El estilismo lo completo con un cinturón ancho de hebilla de Fornarina y con unas botas y 'blazer' negra de Zara. Este estilismo me parece muy cómodo. Además, también podéis combinar los pantalones con una camisa blanca y un zapato de tacón.

Con falda para un look más 'lady'

En este segundo look, os presento un estilo más 'lady' en el que el color verde militar lo aporta una 'bomber' fluida con bordado en la espalda. En esta ocasión, lo he combinado con una falda en diferentes capas de La Vie en Rose, top lencero de Intimissimi y zapatillas, también en color verde militar, de Nike.

Un estilismo de bandera

En esta ocasión, he combinado el pantalón verde con grandes bolsillos en los costado de Napapijri con una camiseta de tirantes con bandera que compré en Libellule. La chaqueta vaquera es de Fornarina, las zapatillas de Nike y las gafas de Rayban. ¿Qué os parece esta opción?

Con una cazadora muy especial

En este cuarto look, llevo una chaqueta que me encanta, porque los detalles blancos me parece que le dan un toque súper especial, además es de mi chico. La he combinado con pantalón vaquero roto de Silvian Heach y zapatillas de Nike. Las gafas son de Chanel.

Seguro que tenéis alguna prenda de color verde militar, así que animaros a sacarla a la calle con cualquiera de vuestros looks, ya que no vais a defraudar. Este color seguirá formando durante mucho tiempo parte de nuestro 'street style'. ¡Así que vamos a aprovecharlo!

Hasta aquí el artículo de hoy, ¡espero que os haya gustado y que no dudéis en poneros cualquier prenda con estampado militar!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram.