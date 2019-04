Cuatro prendas vaqueras que rejuvenecen tu aspecto en segundos El 'denim', versátil y cómodo, está más de moda que nunca. Hoy os propongo distintas formas de incluirlo en vuestros planes de campo y de playa ALMUDENA BLANCO Viernes, 26 abril 2019, 21:08

¡Hola a todas! ¿Qué tal ha ido la Semana Santa? ¿Habéis podido desconectar unos días? Espero que sí y que hayáis cogido fuerzas para afrontar los días que quedan hasta las próximas vacaciones.

Este lunes os proponía unos looks 'street workout' muy cómodos para usar tanto en el gimnasio como en nuestro día a día. Es decir, os daba algunas ideas para sacar el chándal a la calle con un toque 'chic'. En este nuevo artículo, seguimos con la comodidad por bandera gracias al 'denim', el tejido que conquistó al mundo y que todavía hoy sigue siendo una institución en el universo de la moda y la cultura popular. ¿Quién no tiene al menos un pantalón vaquero en su armario?

Se cree que el 'denim' o tejido vaquero surgió en Europa en la Edad Media. El nombre viene de los ajuares de los campesinos luteranos de esa época que estaban hechos de 'tela de Nimes' (denim), que era la región en la que vivían. Esta tela de lona comenzó a hacerse popular debido a su resistencia y durabilidad, ya que al principio se usaba para la realización de velas para barcos, tiendas de campaña, toldos y lonas.

El saltó a la moda del 'denim' llegó más tarde. Los primeros jeans se le atribuyen a Levi Strauss, que en 1853 pensó en usar este tejido tan resistente para hacer ropa a los mineros.

Los vaqueros se popularizaron hasta tal punto que en 1970 la mezclilla azul comenzó a usarse en prendas de alta costura. Así, mediante procesos químicos, se le ha dado a la tela una flexibilidad que no tiene el tejido original y que permite su uso en todo tipo de vestidos y accesorios, incluso en bikinis.

Las grandes estrellas de Hollywood ayudaron a convertirlo en un elemento cotidiano en diferentes prendas de ropa. Al igual que con las cazadoras de cuero, sobre las que escribí en un artículo anterior,Marlon Brandon y James Dean fueron pioneros en llevar los 'jeans' en las películas. Aunque fue Marilyn la primera que los lució durante una sesión de fotos.

Cada temporada podemos ver las novedades que las firmas proponen sobre el tejido más importante del último siglo. Porque el 'denim' nunca muere y para muchos seguirá siendo uno de nuestros materiales favoritos. ¿Y vosotros? ¿Apostáis por el 'denim'? ¡Yo sin duda sí! Aquí mis looks de hoy:

Con sombrero de paja y pantalón palazzo

En este primer estilismo, llevo un pantalón blanco vaquero de Zara, que he combinado con una camisa vaquera de Mango, consiguiendo un 'total look' en este tejido. El capazo es de Textura, las sandalias de Uterque, las gafas de Chanel y el sombrero me lo compré en la Provença.

Con camiseta de una calavera

En este caso, he combinado una falda vaquera de Zara con una camiseta de tirantes con calavera (me encantan este tipo de diseños), que compré por internet. La chaqueta en color coral no recuerdo dónde la adquirí. Las zapatillas son de Converse y las gafas de Chanel.

Un look de estilo 'cowboy'

En este tercer look, muy al estilo 'cowboy', he combinado un vestido vaquero de Zara con complementos marrones, ya que en mi opinión los tonos tierra encajan a la perfección con el tejido vaquero. El bolso bandolera es de Michael Kors y las gafas de Chanel.

Un vestido vaquero con volantes y Converse

En este último look, he combinado un vestido de volantes de Bershka con unas Converse blancas. ¡Un look que me encanta y me parece comodísimo! Entre mis básicos, también están las bermudas y minifaldas vaqueras, ya que me parecen un acierto para combinar con camisetas y poder llevar un look más vestido o para lucirlas en la playa consiguiendo diferentes estilismos con solo dos prendas.

Hasta aquí el artículo de hoy, ¡espero que os haya gustado y que no dudéis en poneros cualquier prenda vaquera!

