Iker Udaondo, dueño de la firma de calzado a medida Customeus, ha empezado a abrir su tienda los domingos.
Bizkaia dModa

Comprar calzado, ir al cine, picar algo, acercarse al súper... Un plan de domingo por la mañana en el centro de Bilbao

Dos tiendas de calzado, sesiones matinales en los cines Golem, la pastelería Don Manuel y el Eroski de Alameda Urquijo ofrecen una experiencia variada en la zona de la Alhóndiga

Silvia Andrés

Silvia Andrés

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:05

Comenta

Domingo por la mañana en Bilbao. Mientras la ciudad aún se despereza, la zona de la Alhóndiga empieza a cobrar vida: algunos comercios levantan la ... persiana y el barrio se llena de actividad. Aunque la apertura dominical sigue concentrada en áreas como el Casco Viejo o Autonomía, tiendas del Ensanche e Indautxu, como Nu Man y Köcco, también se han sumado a esta tendencia. Poco a poco, la iniciativa se extiende a otras zonas céntricas, como los alrededores de la Alhóndiga, donde ya abren dos comercios especializados en calzado. Se unen a la oferta gastronómica de la zona, que incluye desde picoteo hasta la posibilidad de ver una película en los Golem Alhóndiga a precio reducido, o hacer alguna compra pendiente en el supermercado Eroski de Alameda Urquijo, que también abre los domingos por la mañana.

