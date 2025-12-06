Comprar calzado, ir al cine, picar algo, acercarse al súper... Un plan de domingo por la mañana en el centro de Bilbao

Domingo por la mañana en Bilbao. Mientras la ciudad aún se despereza, la zona de la Alhóndiga empieza a cobrar vida: algunos comercios levantan la ... persiana y el barrio se llena de actividad. Aunque la apertura dominical sigue concentrada en áreas como el Casco Viejo o Autonomía, tiendas del Ensanche e Indautxu, como Nu Man y Köcco, también se han sumado a esta tendencia. Poco a poco, la iniciativa se extiende a otras zonas céntricas, como los alrededores de la Alhóndiga, donde ya abren dos comercios especializados en calzado. Se unen a la oferta gastronómica de la zona, que incluye desde picoteo hasta la posibilidad de ver una película en los Golem Alhóndiga a precio reducido, o hacer alguna compra pendiente en el supermercado Eroski de Alameda Urquijo, que también abre los domingos por la mañana.

La primera parada es The Sole Club, en el número 5 de la Plaza Arriquíbar, una tienda de zapatillas exclusivas que, desde su apertura hace tres años, mantiene un horario especial: abre todos los domingos entre las 11.30 y las 14.30 horas. «Desde el principio vimos que era una buena idea. Respetamos a quienes no lo hacen, pero cada uno organiza su jornada como mejor le convenga. La verdad es que no nos cuesta nada abrir un rato, mientras organizamos pedidos y demás», explica Óscar Romero, su propietario. Aun hoy, muchos se sorprenden al ver la persiana abierta un domingo: «¿Abrís los domingos?», preguntan, incrédulos. «Nos dicen que no tienen tiempo durante la semana y agradecen poder venir en su único rato libre». Allí pueden encontrar sneakers únicas de marcas como Nike, Adidas o New Balance, muy difíciles de conseguir: «No solo en Bilbao, sino en todo el País Vasco, y tenemos novedades continuamente», apunta.

Ampliar Mateo Romero, hermano de Óscar, abre todos los domingos por la mañana su tienda de sneakers The Sole Club.

A pocos metros, en Customeus, también en el número 5 de la Plaza Arriquíbar, la escena se repite: el primer atelier de Euskadi especializado en zapatos de novia e invitada personalizados ha comenzado a atender a sus clientes los domingos por la mañana. Iker Udaondo, su responsable, señala que muchas personas se quejan de la falta de tiendas abiertas en festivos: «En otras ciudades no pasa. Aquí cuesta encontrar comercios disponibles y la verdad es que es una pena. Abrir los domingos nos permite atender a quienes solo pueden venir el fin de semana. Llevo casi un mes con este horario y la respuesta está siendo excelente», comenta. Iker también destaca la sorpresa y el agradecimiento de los clientes al ver dos establecimientos contiguos recibiendo visitas en el tradicional día de descanso del comercio bilbaíno: «Si queremos ser una ciudad turística de verdad, también tenemos que ofrecer estas opciones. Es muy triste que un turista venga un fin de semana y encuentre todo cerrado», concluye.

Ampliar Iker Udaondo ha comenzado a atender a sus clientes los domingos por la mañana.

El plan de domingo por la zona no se limita solo a la oferta comercial. Los bares y restaurantes también se convierten en un punto de encuentro lleno de ambiente. Óscar, del bar Alondegi, en el número 35 de la calle Fernández del Campo, comenta que entre la una y las tres de la tarde la zona se llena de gente para tomar el aperitivo: «Se consume mucho la raba, el torrezno y el martini preparado». Su terraza, amplia y situada en una zona peatonal, se llena rápidamente cuando el tiempo acompaña. «Hemos llegado a tener hasta seis camareros en barra un domingo y eso que nuestro local es pequeño», explica. Además, la ubicación, cerca de la Alhóndiga, atrae a muchos turistas, que se suman al ambiente local: «Creo que es uno de los edificios más visitados de la ciudad y se nota mucho en la zona», añade Óscar.

Ampliar

Cine y pasteles

Los más golosos tienen también su parada obligatoria en la nueva ubicación de la pastelería Don Manuel, en el número 35 de Alameda Rekalde. Abren de 9.00 a 14.30 horas, y por estas fechas, hasta enero, también lo hacen por la tarde a partir de las cinco. «Notamos mucho movimiento los domingos, algo que ya ocurría en la antigua ubicación, en Alameda Urquijo, y que también se repite aquí, incluidos muchos turistas», comentan. En esta mítica pastelería artesanal bilbaína, los visitantes pueden degustar sus famosas palmeras de chocolate, roscos de hojaldre, croissants rellenos de oreo, pistacho o avellana, carolinas, bollos y, por supuesto, los tradicionales Panettones. Los amantes del séptimo arte pueden aprovechar las sesiones matinales en los cines Golem Alhóndiga, entre las 11.30 y las 12.15 horas. Lo mejor es que los domingos por la mañana las entradas solo cuestan 5,50 euros, frente a los más de ocho que se pagan entre semana. Este fin de semana, por ejemplo, hay siete películas en cartelera que se proyectan a mediodía.

Ampliar

Al salir, todavía da tiempo a hacer alguna compra en el supermercado, ya que el Eroski City, situado muy cerca, en Alameda Urquijo 28, abre también de 09.30 a 14.30 horas. Con todas estas opciones, pasear por la zona de la Alhóndiga un domingo por la mañana se ha convertido en una alternativa para quienes buscan combinar varias actividades. Se puede comprar, ver una película, tomar algo en una terraza, probar un dulce o completar alguna compra pendiente y disfrutar de cómo la ciudad va cobrando vida lentamente, todo en el mismo recorrido. Una experiencia que hasta hace poco parecía inusual en Bilbao, pero que está comenzando a atraer tanto a turistas como a bilbaínos.