Josema Hernández ha aprovechado el traslado de Nu Man a otra zona para captar a turistas y a los clientes locales. Luis Angel Gómez

Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas

«La actividad resulta rentable a todos. Fortalece a la ciudad, y a nosotros porque los que entran a la tienda pican y acaban comprando»

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:33

La apertura de comercios en domingos en Bilbao mantiene una tendencia al alza que se ha extendido a otras zonas de la ciudad tras arrancar ... inicialmente en el Casco Viejo y en las inmediaciones de Autonomía, plagada de establecimientos y talleres textiles regentados por empresarios orientales. Casi un centenar de establecimientos abren ya todos los domingos «para hacer caja». Esta corriente ha llegado al Ensanche e Indautxu, reacias hasta la fecha a levantar la persiana en jornadas festivas.

