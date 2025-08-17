De los hermanos brasileños al cordobés fascinado con la purpurina y el kalimotxo: así arrancó Aste Nagusia en las txosnas Cuadrillas, familias y visitantes, llegados desde Salamanca, Valencia e incluso Brasil, disfrutaron anoche de los primeros tragos y bailes en el Arenal

Bilbao estalló de alegría en la primera noche de Aste Nagusia. Cuadrillas, familias y visitantes llegados desde Salamanca, Málaga, Valencia e incluso Brasil disfrutaron de los primeros tragos en las txosnas. Con menos calor que el viernes y muchas ganas de pasarlo bien, el Arenal se llenó de risas, música y brindis para arrancar la Semana Grande por todo lo alto. De la mujer de 85 años que nunca falta al txupinazo y canta que «para hacer bien el amor hay que venir al sur», a la fallera mayor que repite por segundo año consecutivo: nadie quiso perderse el momento más esperado. Los entrevistados lo tienen claro: en Bilbao y en Aste Nagusia sí se liga. Y para la resaca... macarrones. ¡Dentro vídeo!

