El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
De los hermanos brasileños al cordobés fascinado con la purpurina y el kalimotxo: así arrancó Aste Nagusia en las txosnas.
De los hermanos brasileños al cordobés fascinado con la purpurina y el kalimotxo: así arrancó Aste Nagusia en las txosnas. Igor Gandiaga

De los hermanos brasileños al cordobés fascinado con la purpurina y el kalimotxo: así arrancó Aste Nagusia en las txosnas

Cuadrillas, familias y visitantes, llegados desde Salamanca, Valencia e incluso Brasil, disfrutaron anoche de los primeros tragos y bailes en el Arenal

Virginia Melchor

Virginia Melchor

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:55

Bilbao estalló de alegría en la primera noche de Aste Nagusia. Cuadrillas, familias y visitantes llegados desde Salamanca, Málaga, Valencia e incluso Brasil disfrutaron de los primeros tragos en las txosnas. Con menos calor que el viernes y muchas ganas de pasarlo bien, el Arenal se llenó de risas, música y brindis para arrancar la Semana Grande por todo lo alto. De la mujer de 85 años que nunca falta al txupinazo y canta que «para hacer bien el amor hay que venir al sur», a la fallera mayor que repite por segundo año consecutivo: nadie quiso perderse el momento más esperado. Los entrevistados lo tienen claro: en Bilbao y en Aste Nagusia sí se liga. Y para la resaca... macarrones. ¡Dentro vídeo!

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  4. 4

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  5. 5

    Un problema técnico en el montaje del escenario a cancelar el concierto de Abandoibarra
  6. 6

    ¿Aprobarías un psicoténico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  7. 7

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  8. 8 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025
  9. 9

    El pregón de Francis Díez, cantante de Doctor Deseo: «Que la fiesta sea una orgía de los sentidos»
  10. 10

    La Aste Nagusia no quiere multitudes: el año con menos conciertos de artistas de relumbrón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De los hermanos brasileños al cordobés fascinado con la purpurina y el kalimotxo: así arrancó Aste Nagusia en las txosnas