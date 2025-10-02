El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bingen Zupiria. EFE

Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute

Niega discrepancias internas en la academia pese a la salida de la anterior responsable cuando apenas llevaba un año en el cargo

Octavio Igea

Octavio Igea

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:17

El consejero de Seguridad defendió ayer el modelo de funcionamiento de la Academia de Policía y el nombramiento de Jon Goikolea como nuevo director de ... Arkaute tras la salida de la anterior cúpula tras apenas un año en el cargo. Durante una comparecencia en el Parlamento a petición de EH Bildu, Bingen Zupiria reconoció que el relevo fue decisión suya pero negó que el cambio se deba a una pérdida de confianza ni a que exista una crisis interna en Arkaute.

