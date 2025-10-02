Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute

El consejero de Seguridad defendió ayer el modelo de funcionamiento de la Academia de Policía y el nombramiento de Jon Goikolea como nuevo director de ... Arkaute tras la salida de la anterior cúpula tras apenas un año en el cargo. Durante una comparecencia en el Parlamento a petición de EH Bildu, Bingen Zupiria reconoció que el relevo fue decisión suya pero negó que el cambio se deba a una pérdida de confianza ni a que exista una crisis interna en Arkaute.

La exdirectora de la academia de la Ertzaintza, Miren Dobaran, y su 'número dos', la responsable de Administración y Servicios, Amaya Angulo, formaban parte del nuevo equipo del Departamento de Seguridad que lidera el propio Bingen Zupiria tras las últimas elecciones autonómicas. Dobaran era una de las personas de máxima confianza del consejero, con el que desempeñó también el cargo de viceconsejera de Política Lingüística en Cultura. «Nuestra relación fue muy estrecha», dijo ayer Zupiria. Su relevo se produjo en plena polémica por el suspenso masivo en la última OPE conjunta de la Ertzaintza y las policías locales, que el 90% de los aspirantes fue incapaz de superar. El Gobierno vasco siempre ha negado que este cambio estuviera relacionado con los problemas y las críticas desatadas tras este proceso selectivo, que ha obligado a convocar una OPE de urgencia para cubrir más de 270 plazas que van a quedar desiertas, tal y como desveló EL CORREO el pasado mes de agosto.

68 denuncias juzgadas

Sobre el relevo de la directora y los procesos de selección fue a hablar Zupiria a la Cámara vasca, aunque aportó pocas novedades. El consejero aseguró que Jon Goikolea es «una persona conocida» en el Departamento de Seguridad, que tiene una gran experiencia en este ámbito tras formar parte del equipo de Juan Mari Atutxa.

También lamentó la actitud de quienes pretenden «cuestionar» la labor que desarrollan aquellos que se encargan de seleccionar y formar a los nuevos agentes de la Ertzaintza, un proceso que -dijo- ha de ser «exigente» para garantizar la capacidad de los nuevos policías. Respecto a las quejas de algunos aspirantes relatadas también por este periódico aseguró que los cuestionamientos de los procesos selectivos y formativos en la Ertzaintza «no son una novedad». Posteriormente explicó que desde 1993 se han emitido 68 sentencias relativas a estos procesos, de las que 64 «han sido favorables al procedimiento seguido por la academia de Arkaute».