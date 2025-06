«El 'Zorionak Bilbao' fue una delicia, todo el mundo se echó a la calle»

«Siempre hemos sido una ciudad cosmopolita»

- Si tuviera que asumir hoy la organización de los actos del 725 aniversario, ¿lo haría con la misma ilusión?

- ¡Claro! Desde que me hice cargo de la fundación siempre trabajé con el ánimo de acercar la cultura a la ciudadanía, sin mucho intelectualismo. Soy enormemente pijotera, perfeccionista y muy autocrítica. Aunque hay espectáculos que quedaron redondos, siempre tuve la impresión de que podía haberlo hecho mejor.

- ¿Cómo recuerda el Bilbao del 2000?

- Turistas empezaba a haber unos poquitos por el tirón del Guggenheim. Bilbao ha sido siempre una ciudad cosmopolita. Al menos desde los siglos XVIII y XIX, siempre ha sido una ciudad abierta.

- ¿Le gusta el Bilbao de hoy en día con tantos visitantes?

- Me gusta que nos conozcan por todo lo que podemos ofrecer. Somos una ciudad tranquila, con buena gastronomía, un gran comercio y con una actividad cultural activa. Otra cosa sería que nos convirtiéramos, como otros destinos, en los que el turismo se ha comido la esencia de la ciudad.

- ¿Corre ese riego?

- Hay que mantener la personalidad de la villa.

- ¿Cómo?

- Se trata de ir adaptándonos y encajando unos con otros y que nadie se coma a nadie.

- ¿Hemos cambiado mucho los bilbaínos?

- La ciudadanía bilbaína ha ido cambiando conforme ha ido transformándose la sociedad. Pero ahí sigue el alma bilbaína.

- ¿Por qué dejó Fundación Bilbao 700?

- Lo dejé en el verano del 15. Bueno, me dijeron que me fuera. Cuando llegó Aburto, toda la programación estaba hecha, pero no me dejaron dirigirla.

- ¿Se acercará hoy a Bilbao?

- No, estaré de viaje. No puedo estar en la costa en verano a causa de mis ojos por el accidente que tuve. Tengo que huir de la humedad del mar. Me voy cuatro meses a la 'Castilla verde', donde estoy encantada.