Vuelve el verano a Bizkaia Aunque se prevé lluvia, se esperan varias jornadas soleadas y con temperaturas superiores a los 30 grados

Semana de altibajos en Bizkaia en cuanto al tiempo se refiere. La inestabilidad ha reinado en el final de agosto, pero en el arranque de septiembre se vislumbra una mejoría que devolverá los días veraniegos a la provincia. Vuelve el calor. Tanto Aemet como Euskalmet pronostican que los termómetros podrán superar los 30 grados varios días de esta semana. Eso sí, también habrá que sacar el paraguas.

Este lunes, con aviso amarillo por oleaje hasta la medianoche, el territorio se verá afectado por un frente de circulación atlántica que dejará abundante nubosidad y precipitaciones dispersas. No obstante, habrá también ratos soleados y las máximas subirán hasta los 24 grados. Se palpa ya una mejoría. Sin embargo, no será hasta el miércoles cuando se sienta de verdad.

Mañana, según los pronósticos meteorológicos de ambos organismos, no se prevén lluvias, pero sí nubosidad. Sin embargo, tenderá a quedar despejado y el mercurio experimentará un nuevo aumento, situándose cerca de los 30 grados en el caso de la capital vizcaína. La máxima rondará los 28 grados.

El miércoles, en cambio, se espera un día «veraniego», anuncia la Agencia Vasca de Meteorología. «Ambiente soleado, a pesar de la presencia de algunas nubes altas; al final de la tarde irán en aumento las nubes bajas en la vertiente cantábrica. Brumas y nieblas a primeras horas en puntos del interior», pronostica el organismo dependiente del Gobierno vasco. El viento soplará del sur inicialmente y las temperaturas máximas subirán de manera notable, rondando los 30 grados en muchos puntos.

Vaivén de temperaturas

Será, como popularmente se dice, flor de un día. Por la tarde el viento pasará a soplar del norte y la situación empeorará. De hecho, el jueves se prevé de nuevo una jornada gris con un desplome de las máximas en comparación con el día anterior. No se pasará de los 24 grados en Bilbao.

Y al día siguiente, aunque la información es prematura, los termómetros volverán a remontar. Según indica el pronóstico semanal de Aemet, para el viernes se esperan 26 grados y el para el sábado, incluso, 35.