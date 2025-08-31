El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Olas en la playa de Ereaga, en Getxo. Luis Ángel Gómez

Amplían hasta este lunes el aviso amarillo por oleaje en Bizkaia

Euskalmet advierte de olas de hasta 3,5 metros

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:22

Final de agosto e inicio de septiembre pasado por agua en Bizkaia. El tiempo sigue revuelto en el territorio y también el mar. Euskalmet ha anunciado la ampliación del aviso amarillo por oleaje hasta el lunes. La Agencia Vasca de Meteorología advierte que las olas podrían alcanzar mañana los 3,5 metros.

El litoral de la provincia sigue afectado por la cola del huracán Erin, que ha causado un temporal marítimo, poco habitual en estas fechas estivales, en el Cantábrico y en las orillas del Atlántico, afectando a las costas española y francesas desde el pasado martes. Se trata de lo que los meteorólogos llaman 'oleaje ciclónico'.

El origen hay que buscarla a 2.000 kilómetros al noroeste de Gran Bretaña, donde se encuentran ubicados en estos momentos los restos del huracán Erin, cuyos vientos superiores a los 150 kilómetros por hora amenazaron la semana pasada la costa este de Estados Unidos. Convertido ahora en borrasca profunda, es el responsable del mencionado fenómeno.

En esta ocasión, el organismo dependiente del Gobierno central advierte de la altura de las olas más que la subida del nivel del mar que estos días pasados ha provocado pleamares más altas de lo habitual, como ocurrió en la playa de Ereaga, en Getxo, el pasado martes. El agua cubrió por completo la arena.

Este domingo, el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero permanecerá activo hasta la media noche. Según se desprende de la información facilitada por Euskalmet, las olas podrían alcanzar los 2,5 metros. El lunes, se prevén, aún con más altura, de hasta 3,5 metros, sobre todo, por la tarde. Por la noche se prevé que baje hasta los 3. El aviso permanecerá activo entre las 00.01 y las 23.59 horas.

El tiempo para este lunes

Este lunes, se espera que se produzcan chubascos. Según la predicción de la Agencia Vasca de Meteorología, habrá intervalos nubosos, a ratos estará nublado y podrían producirse algunos chubascos, sobre todo madrugada y por la tarde; en otros momentos el ambiente será soleado, especialmente por la mañana. Las temperaturas no variarán mucho y las máximas se quedarán en torno a 21 o 23 grados. El viento soplará del suroeste inicialmente, después pasará a soplar del noroeste y se intensificará considerablemente, especialmente en el litoral.

