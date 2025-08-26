El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga

E. C.

Martes, 26 de agosto 2025, 18:56

Imagen poco habitual este martes en la playa de Erega, en Getxo. El arenal ha quedado cubierto casi por completo por el agua del mar, que ha llegado hasta el muro que separa el arenal del paseo.

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, ha lanzado un aviso amarillo para este martes por riesgo marítimo-costero. Una jornada en la que se prevé oleaje que podría alcanzar los dos metros y medio de altura, con impacto en costa desde las 19.00 hasta las 20.00 hora local.

