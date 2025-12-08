El 20% de las viviendas previstas en Bizkaia surgirán de reformas El sector aboga por la conversión de locales vacíos o la segregación de pisos para aumentar la oferta frente a la falta de suelo para construir

Andrea Cimadevilla Lunes, 8 de diciembre 2025, 04:26 Comenta Compartir

En el segundo trimestre de este año –última fecha disponible en los registros del Gobierno vasco– los ayuntamientos vizcaínos otorgaron un total de 598 licencias de obra mayor. De todas ellas, solo 47 se concedieron a promotoras para poner en marcha proyectos de obra nueva. El resto de los permisos se destinaron a activar obras de rehabilitación.

La crisis inmobiliaria del 2008, que dejó cientos de construcciones a medio hacer y endeudó a miles de familias que firmaron hipotecas que no podían llegar a pagar, provocó un parón en la construcción que no se ha recuperado. Las licencias de obra cayeron en picado a diferencia de las de rehabilitación, que han cogido fuerza hasta representar el 91% de los permisos otorgados entre abril y junio de este año.

La dificultad para construir, sobre todo en aquellos entornos en los que el parque de viviendas está consolidado, ha llevado al sector a apostar por la rehabilitación como mecanismo para crear nuevos pisos. La reconversión de pabellones en edificios residenciales es una forma de recrecer la oferta, pero no la única. La transformación de oficinas en pisos, la reforma de locales comerciales para crear bajos habitables o la segregación de grandes domicilios son otras de las acciones que las administraciones están poniendo en marcha.

Pero una cosa son las licencias concedidas y otra cuántas viviendas están previstas en cada una de ellas. Las estadísticas sobre edificación publicadas por el Departamento vasco de Vivienda revelan que de las licencias de obra mayor concedidas en el segundo trimestre en Bizkaia saldrán 694 nuevos pisos. De ellos, 157 surgirán de algún proceso de reforma. El 22% del total. ¿Y dónde se levantarán los inmuebles?

La mayoría, en el Gran Bilbao

La mayoría de los pisos que nacen de reformas se situarán en el área Metropolitana de Bilbao, que concentra más de una veintena de municipios. La reforma de inmuebles permitirá aumentar el parque residencial en 109 nuevos hogares, el 26% de los domicilios totales. En el Duranguesado se prevé la creación de una docena de pisos gracias a la rehabilitación, en Mungialdea nueve y en Las Encartaciones cinco.

Pese a que la tendencia sigue al alza, el sector reclama más facilidades para aumentar la oferta de pisos a través de la ciudad ya construida. En Bilbao, por ejemplo, los expertos piden «flexibilidad» en la normativa para poder reconvertir un mayor número de lonjas en pisos.