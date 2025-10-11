Vecinos de Larrazabal retienen al acusado de causar el fuego mortal en Basauri

Eva Molano Sábado, 11 de octubre 2025, 00:57 Comenta Compartir

Varios vecinos de Basauri retuvieron la medianoche del jueves al joven al que identificaron como el pirómano que el 31 de enero provocó el incendio que costó la vida a un hombre y dejó sin casa a más de 30 personas en la calle Kareaga Goikoa. Había sido investigado por provocar al menos una decena de fuegos sólo en 2024, entre ellos en el interior de un colegio en horario lectivo, en un hotel en obras, ambos en Bilbao, y también en un bazar en Basauri y en dos casas. El joven, tutelado por su madre, sufre una discapacidad písiquica e ingresó en prisión provisional en la cárcel de la localidad cuando fue detenido por la Ertzaintza el 17 de febrero. Sigue a la espera de juicio.

Pero los vecinos de la calle Larrazabal de Basauri, otra zona degradada del municipio, le localizaron sobre las doce y media de la noche del jueves merodeando en la parte trasera de un edificio, «con una tienda de campaña y palos y otras herramientas», denunciaron. Temerosos de que pudiera originar un nuevo incendio, ya que varias víctimas del anterior residen ahora allí, le retuvieron por la fuerza hasta la llegada de la Ertzaintza, a la que pidieron auxilio.

Golpes

Los afectados denunciaron que «es una verguenza que esté en la calle, cuando una persona ha muerto por su culpa» y sienten pánico de que vuelva a incendiar un inmueble habitado. Los agentes no pudieron detenerlo tal y como pedían, ya que no le sorprendieron realizando ningún acto delictivo y carece de orden de alejamiento alguna, explicaron los residentes. El joven fue derivado al centro sanitario para ser examinado de posibles secuelas de la trifulca, en la que recibió golpes. La Ertzaintza ha abierto diligencias para investigar lo sucedido. Y es que interpusieron dos denuncias en su contra, una relacionada con un supuesto intento de secuestro de una menor y otra por amedrentar a una de las familias que padeció el anterior incendio y que solicita una orden de alejamiento.