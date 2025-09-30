El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un veterinario vacuna a una oveja Mikel Fraile

La variante más daniña de la lengua azul llega a Bizkaia

El territorio registra por primera vez animales afectados por el serotipo 3, que llegó a la Península el pasado año y provoca incluso la muerte del ganado

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:42

La lengua azul es una enfermedad vírica endémica en zonas tropicales y subtropicales transmitida siempre por la picadura de mosquitos del género Culicoides. Desde el ... año 2000 comenzó su migración al sur y después al centro de Europa, donde el vector sobrevive por los inviernos cada vez más suaves y se multiplica durante los veranos. Afecta al ganado vacuno y ovino. En la actualidad hay cuatro serotipos circulando por España y la inmunidad a uno de ellos no garantiza anticuerpos frente al resto. El 3, el más dañiño, que provoca síntomas clínicos en bovinos, abortos o reducción de la leche y hasta un 15% de mortalidad en ovinos, apareció por primera vez en España en 2024 procedente de Portugal y ha llegado a Bizkaia. En agosto se detectó en una vaca limusina en Arcentales, que abortó y no tenía sintomatología clínica. Y la semana pasada se ha hallado en dos bovinos con síntomas leves en Atxondo.

