La variante más daniña de la lengua azul llega a Bizkaia

La lengua azul es una enfermedad vírica endémica en zonas tropicales y subtropicales transmitida siempre por la picadura de mosquitos del género Culicoides. Desde el ... año 2000 comenzó su migración al sur y después al centro de Europa, donde el vector sobrevive por los inviernos cada vez más suaves y se multiplica durante los veranos. Afecta al ganado vacuno y ovino. En la actualidad hay cuatro serotipos circulando por España y la inmunidad a uno de ellos no garantiza anticuerpos frente al resto. El 3, el más dañiño, que provoca síntomas clínicos en bovinos, abortos o reducción de la leche y hasta un 15% de mortalidad en ovinos, apareció por primera vez en España en 2024 procedente de Portugal y ha llegado a Bizkaia. En agosto se detectó en una vaca limusina en Arcentales, que abortó y no tenía sintomatología clínica. Y la semana pasada se ha hallado en dos bovinos con síntomas leves en Atxondo.

Los dos primeros casos de lengua azul de la temporada en la cabaña ganadera vizcaína se remontan al 27 de junio en dos bovinos sin vacunar en Iurreta, donde vivían junto a más de 90 vacas ya inmunizadas. Se contagiaron del serotipo 8, al igual que otros animales también en el Valle de Mena. En la actualidad, ambas variantes, la 3 y la 8, son las más nocivas, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca. La gravedad de la dolencia varía en función del serotipo. Afecta en mayor medida a las ovejas. Provoca altas fiebres en los animales, inflamación en la lengua y los labios, dificultad para tragar y respirar, debilidad, abortos y malformaciones. El mosquito actúa entre abril y noviembre, en función de la temperatura, y pica sobretodo al atardecer.

La Diputación de Bizkaia ha intensificado la vacunación. El Departamento de Medio Natural y Agricultura sufraga el suero y su administración con las últimas dosis adquiridas por 1,5 millones, –de las que 40.000 están dirigidas a vacas y otras 55.000 a ovejas–. Ahora, según fuentes forales, casi todo el ganado diana, ovino y bovino, ha sido vacunado de las variantes 4 y 8. En este caso, los sueros se administran de forma conjunta. Y por ahora toda la cabaña profesional se ha vacunado del serotipo 3, aunque se sigue inmunizando al ganado. La vacunación es la mejor herramienta para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países, advierte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Plan de vigilancia

Ya desde el año pasado circulan por España cuatro serotipos de forma simultánea, el 1, el 3, el 4 y el 8. Según explicaron desde el Ministerio, la Unión Europea decidió dar prioridad a otras enfermedades, rebajó la categoría de la enfermedad de A a C y levantó la obligatoriedad de la vacunación, imponiendo a los países tan solo un plan de vigilancia pero no de erradicación. Ello llevó a un cambio de estrategia a nivel nacional y a que se prescindiese de la vacunación obligatoria en las zonas afectadas y levantaran las restricciones de movilidad de los animales por la dificultad logística de vacunar frente a todas las variantes a la vez, así como a la falta de vacunas para la vacunación obligatoria en todas las zonas afectadas. Y porque aunque se paralizara la movilidad del ganado, los mosquitos seguían desplazándose. El virus, además, no se contagia de una res a otra por secreciones, solo por picadura.

Aun así, el organismo alerta de que la vacunación «es necesaria». Ahora mismo, solo hay un foco del serotipo 4 en Ciudad Real, lo que demuestra la «bondad de la vacunación de los años anteriores», pero el serotipo 8 y 3 se están moviendo por toda la Península y en cada zona «hay que centrar esfuerzos en los que más circulan». A juicio del Ministerio, la vacunación también debe realizarse «por solidaridad» por el impacto de la enfermedad en las exportaciones de ganado, ya que los compradores dan importancia a la situación epidemiológica del país. La enfermedad no afecta a la salud humana, pero tiene un componente económico muy potente. Puede abrir o cerrar mercados, advierten desde el Ministerio. En España, dos laboratorios producen y exportan sueros a toda Europa. El RASVE evaluará en noviembre si se cambia la estrategia nacional. En los últimos 5 años, el Ministerio ha derivado 95 millones a las comunidades para sanidad animal.

