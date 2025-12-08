El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
Día de lluvia en Bilbao. Maika Salguero

Tras unos días de sol y tiempo estable en Bizkaia, esta semana habrá que sacar el paraguas de nuevo

Las temperaturas no experimentarán cambios bruscos, pero el tiempo podría torcerse de cara al fin de semana

Marina León

Marina León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:17

Comenta

El puente de diciembre ha estado marcado por el tiempo estable y el sol en Bizkaia con máximas de hasta 20 grados. Todo ello debido a la presencia de un anticiclón que ha traído buen tiempo a prácticamente toda la península. Pero estas jornadas festivas de ambiente primaveral han durado poco y esta semana habrá que sacar el paraguas de nuevo.

El martes, según indica Euskalmet, el viento del sur soplará fuerte, especialmente a primera hora de la mañana. Al principio del día, el cielo estará despejado, pero con el paso de las horas aumentará la nubosidad. Al final del día el cielo estará cubierto y podrían producirse lluvias ligeras. Los chubascos serán algo más intensos a partir del martes y se alargarán hasta el jueves. En cuanto a las temperaturas, estas no experimentarán cambios bruscos. A mitad de semana el mercurio descenderá hasta los 15 grados de máxima y 10 de mínima en Bilbao.

El jueves la lluvia concederá una tregua y el termómetro volverá a rondar los 20 grados con cielos nuevamente despejados. Aunque todavía es pronto para saberlo con certeza, los primeros pronósticos indican que el tiempo podría torcerse de cara al fin de semana, con lluvias durante el viernes y el sábado.

Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el miércoles se producirán chubascos en el centro peninsular que se extenderán el viernes al resto de la mitad oeste peninsular. A lo largo de la semana «las temperaturas estarán por encima de lo normal para esta época del año».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las visitas a un pueblo cántabro por las luces de Navidad provoca momentos de colapso en las carreteras
  2. 2

    La actitud chulesca de un joven al ser rescatado tras pasar la noche en un agujero de nieve con las zapatillas congeladas
  3. 3

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  4. 4

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  5. 5 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  6. 6

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  7. 7

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  8. 8

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  9. 9 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  10. 10

    Las haciendas vascas corregirán la retención sobre los mutualistas a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tras unos días de sol y tiempo estable en Bizkaia, esta semana habrá que sacar el paraguas de nuevo

Tras unos días de sol y tiempo estable en Bizkaia, esta semana habrá que sacar el paraguas de nuevo