Tras unos días de sol y tiempo estable en Bizkaia, esta semana habrá que sacar el paraguas de nuevo Las temperaturas no experimentarán cambios bruscos, pero el tiempo podría torcerse de cara al fin de semana

Marina León Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:17

El puente de diciembre ha estado marcado por el tiempo estable y el sol en Bizkaia con máximas de hasta 20 grados. Todo ello debido a la presencia de un anticiclón que ha traído buen tiempo a prácticamente toda la península. Pero estas jornadas festivas de ambiente primaveral han durado poco y esta semana habrá que sacar el paraguas de nuevo.

Predicción semanal:



Hoy: lluvia en el litoral gallego; temporal marítimo en el litoral gallego y cantábrico al menos hasta el miércoles.



Martes: lluvia en el oeste peninsular, en Galicia intensas y persistentes; rachas de viento muy fuertes en el extremo norte peninsular.

(1/2) pic.twitter.com/tSVngqq3Yg — AEMET (@AEMET_Esp) December 8, 2025

El martes, según indica Euskalmet, el viento del sur soplará fuerte, especialmente a primera hora de la mañana. Al principio del día, el cielo estará despejado, pero con el paso de las horas aumentará la nubosidad. Al final del día el cielo estará cubierto y podrían producirse lluvias ligeras. Los chubascos serán algo más intensos a partir del martes y se alargarán hasta el jueves. En cuanto a las temperaturas, estas no experimentarán cambios bruscos. A mitad de semana el mercurio descenderá hasta los 15 grados de máxima y 10 de mínima en Bilbao.

El jueves la lluvia concederá una tregua y el termómetro volverá a rondar los 20 grados con cielos nuevamente despejados. Aunque todavía es pronto para saberlo con certeza, los primeros pronósticos indican que el tiempo podría torcerse de cara al fin de semana, con lluvias durante el viernes y el sábado.

Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el miércoles se producirán chubascos en el centro peninsular que se extenderán el viernes al resto de la mitad oeste peninsular. A lo largo de la semana «las temperaturas estarán por encima de lo normal para esta época del año».