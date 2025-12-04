Giro radical del tiempo en Bizkaia: sol y máximas de 20 grados para el puente de diciembre Un anticiclón provocará un ascenso considerable de las temperaturas y cielos despejados

Giro radical del tiempo en Bizkaia. Todavía queda un jueves y viernes pasado por agua y con temporal marítimo -hay alerta naranja por olas de hasta 6 metros y rebases en las pleamares-, pero para el puente de diciembre el panorama cambiará con creces. La lluvia dará un respiro y las temperaturas arrojarán valores notablemente más elevados, prácticamente, primaverales.

En estas jornadas festivas del Día de la Constitución (sábado 6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada (lunes 8 de diciembre), en el territorio reinará la estabilidad. El puente estará marcado por la presencia de un anticiclón que traerá buen tiempo a prácticamente toda la península. En la provincia se hará notar con máximas que rondarán los 20 grados y cielos mayoritariamente despejados.

El ascenso térmico se notará desde este mismo viernes. El mercurio se disparará hasta los 17 grados, cuatro más que este jueves. Además, según la previsión de Euskalmet, durante la primera mitad continuará lloviendo, pero las precipitaciones remitirán según avance la jornada.

Tras un periodo marcado por el paso de frentes atlánticos por la Península, Aemet ha anunciado que durante el sábado se prevé una «transición hacia un tiempo marcado por la situación anticiclónica». No obstante, todavía se verán cielos nubosos o cubiertos, pero será una jornada bastante más tranquila. «Por la mañana todavía se puede escapar alguna gota. Predominará el viento del suroeste y las temperaturas máximas serán más suaves, sobre todo en la vertiente cantábrica», pronostica la Agencia Vasca de Meteorología.

Viento sur

Las máximas subirán un poco más. Rondarán los 20 grados. Y las mínimas también serán más altas, en torno a 11. El domingo, la tónica será similar. Un frente débil en el noroeste dejará precipitaciones en el oeste de Galicia, pero serán débiles y no llegarán a Bizkaia. Se espera una jornada agradable. También el lunes, con sol y máximas de 19 grados. El viento sur elevará todavía más los termómetros. El martes, incluso, el organismo estatal anuncia que algunas zonas de Bizkaia como Bilbao rebasarán los 20 grados.