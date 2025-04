«Tememos daños en la estructura de los edificios»

Leire Pérez Jueves, 24 de abril 2025, 00:04 Comenta Compartir

Los vecinos afectados por la construcción del subfluvial y la comunidad educativa del instituto de Artaza se muestran «muy preocupados» por las detonaciones. Los residentes en los bloques más cercanos al túnel temen «daños estructurales» de calado en sus viviendas. No hablan de «grietas», sino de «movimientos en los pilares y columnas» de los edificios. Argumentan que «los estudios reconocen que las voladuras pueden afectar al nivel freático, si el agua baja y la parte de arriba de la tierra se seca, podrían llegar a moverse las zapatas». Lamentan que «la única medida que prevé la Diputación es reducir la cantidad de explosivos en función de cómo vibren los edificios».

El ruido también les genera incertidumbre. «En varios centenares de metros a la redonda se van a escuchar las obras, pero es que además con las detonaciones soportaremos más ruido durante más tiempo y por encima de lo permitido por la ley. No se presentan medidas correctoras, y es más, se guardan el comodín de solicitar a los ayuntamientos que permitan los incumplimientos de forma excepcional, algo que todavía nos preocupa aún más», denuncian. «Resulta que inicialmente descartaron su utilización por ser inasumibles sus efectos ambientales y ahora las incluyen, a cambio de reducir únicamente unos meses la obra», critican.

Los afectados censuran que la Diputación no haya tenido en cuenta la «contaminación» que generan las detonaciones. «Echarán polvo a la atmósfera, partículas que terminarán en nuestros pulmones», advierten. Y critican que no han tenido posibilidad de alegar a la modificación de la declaración de impacto ambiental, que no se cumplen los supuestos legales que permite los cambios y no descartan recurrir a la justicia.

