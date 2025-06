Los siete parkings que te libran de la multa si tu coche diésel no puede circular por el centro de Bilbao La Zona de Bajas Emisiones saca del distrito de Abando a los coches con etiqueta B desde este lunes

La Zona de Bajas Emisiones de Bilbao ha entrado este lunes en una segunda fase más restrictiva en la que saca del centro a los coches con etiqueta B: los diésel de más de diez años y aquellos de gasolina anteriores a 2006. Eso sí, la ordenanza contempla una excepción importante para aquellos conductores que no son residentes o no cuentan con su propia parcela: es posible circular con ellos en el distrito de Abando, el perímetro restringido, siempre y cuando se estacione en uno de los siete parkings rotatorios privados del centro de Bilbao que cuentan con lector de matrículas.

Estos puntos de estacionamiento rotatorio están conectados a este sistema de lectura, lo que permite contrastar los datos con las cámaras que vigilan el acceso al centro instaladas por el Ayuntamiento. Se trata de los parkings de Pío Baroja, Azkuna Zentroa, Plaza Euskadi, Plaza Indautxu, Instituto Unamuno, el Centro Comercial Zubiarte y El Corte Inglés.

En total, estos siete equipamientos suman unas 2.000 plazas que podrán ser disfrutadas con los vehículos con pegatina medioambiental B de la DGT hasta al menos 2029. La prohibición de circular por el centro de Bilbao comprende cerca de 2 kilómetros cuadrados que cerca Abando e Indautxu. La norma también contempla otras excepciones. Existen moratorias y exenciones (mudanzas, reparto, coches de comerciantes y hosteleros, clientes de hoteles, de movilidad reducida...) que se resumen en esta lista.

Moratorias por distintivo 31/12/25 31/12/29 Entrada a parkings de rotación B Vecinos empadronados tras entrada en vigor A B No empadronados con parcela de garaje en ZBE A B Residentes con plaza en parkings municipales A B Vehículos de carga y descarga con autorización A B Vehículos de mudanzas A B Transporte escolar y de empresas colectivo A B Taxis, VTC y autoescuelas en ZBE A B Transporte de medicamentos hasta 3,5 tn. A B Comercios y locales de hostelería en ZBE A B Vehículos servicios turísticos A B Invitados por residentes, empresas o centros A B Vehículos que van a talleres o concesionarios A B Clientes de hoteles A B Personas con parcela de garaje de más de 70 años AB Vehículos con inversión adicional AB Actividades y eventos extraordinarios AB Entradas a consultas y tratamientos médicos AB

El perímetro restringido es casi circular y está delimitado por el paseo de la ría y las calles Sabino Arana, Avenida del Ferrocarril, Autonomía, San Francisco y Bailén. Dentro de ese cerco se encuentran arterias como la Gran Vía, Alameda de Rekalde, Ercilla... En resumen, la restricción se ciñe al Ensanche e Indautxu. Lo desgrana el mapa que se muestra bajo este párrafo.

Aunque será ahora cuando la Zona de Bajas Emisiones muestra ahora sus efectos de manera más contundente, la medida ya entró en vigor hace un año, el 15 de junio de 2024. Lo que pasa es que fue un estreno parcial. Durante este periodo, tan solo se restringió el acceso a los coches sin distintivo ambiental, los de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006. Ahora, esa limitación se suma a los de etiqueta B: los vehículos de gasoil con más de diez años (anteriores a 2016) y los de gasolina previos a 2006. Son muchos más.

El horario de funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao es de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas. Los fines de semana y días festivos no están operativas las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento. ¿A cuántas personas va a afectar? No hay un dato exacto. Las estimaciones del Ayuntamiento son que cada día acceden a la ZBE unos 50.000 vehículos, de los que el 20% tiene etiqueta B. Lo que pasa es que no todos ellos se quedarán sin acceso. Estarán exentas las personas que residan en la zona empadronadas antes de la entrada en vigor de la ZBE, los que accedan para aparcar en un estacionamiento público, los que tengan una plaza de garaje en propiedad o alquilada... Esta tabla aclara cada supuesto.

Hay que recordar que las zonas de bajas emisiones son una imposición legal para las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Pero cada ciudad tiene libertad para determinar la intensidad de las restricciones y los criterios a aplicar.