La zona de bajas emisiones saca en su primer año 3.000 coches al día del centro de Bilbao

Ha pasado casi un año desde que el 17 de junio de 2024 entrase en vigor la zona de bajas emisiones (ZBE) de Bilbao. Una ... iniciativa que buscaba sacar el tráfico más contaminante del centro urbano en favor del transporte público y la mejora de la calidad del aire. Doce meses después, la concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, concluye satisfecha que la medida «merece la pena» y que el balance es «positivo y alentador».

Durante este año, el tráfico se ha reducido en un 5% en los barrios de Abando e Indautxu, donde se ha establecido la ZBE. De los 53.709 coches registrados, de media, entre junio y septiembre de 2024, que fue el periodo de adaptación, se ha pasado ahora a 50.819. Pero, según los datos del Ayuntamiento, también ha cambiado el tipo de vehículos que circulan por las calles del centro. Los más antiguos, los que no tienen distintivo ambiental, eran entonces el 14% del total y ahora sólo el 3%.

Por su parte, los de etiqueta B se han reducido en un 45% y han pasado de representar el 34% al 19%. En el lado contrario, los únicos coches que han aumentado en proporción son los Cero (son el 7%), los Eco (17%) y los de etiqueta C (los diésel a partir de 2015 y gasolina a partir de 2006, que son el 51% del total). «El parque circulante es ahora más limpio», se ha felicitado Abete, que ha comparecido en rueda de prensa junto con el director de Movilidad, Ignacio Alday.

Las campañas de sensibilización del Consistorio, al parecer, han surtido efecto y el número de vehículos que acceden sin permiso a la ZBE se ha reducido de forma drástica. En los tres primeros meses de prueba, se registraron 1.600 propuestas de sanción diarias. Este pasado mes de mayo, 79. «La ZBE funciona, y funciona bien», ha dicho Abete.

El balance municipal llega justo antes de que entre en vigor la segunda fase de la ZBE, con las restricciones a los vehículos B. Son los turismos y furgonetas de gasolina posteriores a 2001 y los diésel a partir de 2006. En general, tendrán prohibida la entrada desde el 16 de junio salvo que se dirijan a los distintos parkings rotatorios: Pío Baroja, Azkuna Zentroa, Plaza Euskadi, Plaza Indautxu, Instituto Unamuno, Zubiarte y El Corte Inglés.

También podrán seguir accediendo al centro los vehículos de residentes, los que tengan una plaza de garaje en propiedad o alquilada y los afectados por las diversas moratorias y exenciones (mudanzas, reparto, coches de comerciantes y hosteleros, clientes de hoteles, de movilidad reducida...). Pueden consultarse todas las dudas en este enlace.

Penalizar el «uso irracional»

A juicio de la concejala, se está logrando uno de los objetivos principales que impulsaron una ZBE que, si bien respondía a una exigencia de la UE para los municipios de más de 50.000 habitantes, es mucho más restrictiva que en otras ciudades del entorno. Y es el del «cambio modal». Esto es, que los usuarios optan cada vez más por el transporte público. En los últimos seis meses, Bilbobus ha registrado su récord de pasajeros desde 2008.

«En Bilbao es posible cambiar el vehículo por el transporte público porque tenemos una infraestructura fantástica», se ha congratulado la concejala. A su juicio, el objetivo es «mejorar la calidad del aire y la salud, y la forma es utilizar el transporte público y hacer un uso racional del coche». «La ZBE sólo es restrictiva para quienes hagan un uso irracional del vehículo», ha subrayado.

Otro dato del que Abete ha sacado pecho es el de la calidad del aire. Según ha explicado, las cuatro estaciones de medición instaladas por el Gobierno vasco han registrado un descenso en dos de las tres partículas más contaminantes, el NO2 y la PM10, mientras que la tercera, PM2,5, ha mantenido valores «estables».

Impugnada en los tribunales

No obstante, el Ayuntamiento no se quiere quedar ahí. Y por ello ha anunciado que los residentes que achatarren su vehículo y no se compren otro en los dos años siguientes, podrán solicitar un abono gratuito de dos años para Bilbobus y Bilbaobizi. También propondrán al Metro -cuya gestión no es competencia del Consistorio- que se sume a la iniciativa.

La ZBE se encuentra ahora mismo en los juzgados después de que el Real Automóvil Club Vasco Navarro impugnase la ordenanza ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ya ha habido sentencias que han tumbado restricciones similares en Barcelona o Badajoz. Y en Francia se ha paralizado su aplicación. El debate político allí gira en torno a si estas medidas son clasistas y perjudican a las clases bajas.

Cuestionada por estos asuntos, Abete se ha mostrado confiada y ha asegurado que la normativa bilbaína es «suficientemente garantista para que todo el mundo tenga alternativas para desplazarse». «Somos firmes defensores del transporte público como la mejor opción para toda la ciudadanía, pero en especial también para quienes tienen más dificultades económicas».