Mudanzas, hoteles... Las excepciones para entrar sin multa al centro de Bilbao con un coche diésel de más de 10 años

G. Cuesta Sábado, 14 de junio 2025, 15:32

La prohibición de circular por el centro de Bilbao para los vehículos con distintivo ambiental B a partir de este lunes 16 de junio contempla algunas excepciones que permitirán sin ser multados el paso a ciertos colectivos que conducen vehículos diésel con más de diez años (anteriores a 2016) y los de gasolina previos a 2006.

El área delimitada como Zona de Bajas Emisiones comprende cerca de 2 kilómetros cuadrados que cerca el centro de la capital vizcaína. Sobre las excepciones, existen moratorias y exenciones (mudanzas, reparto, coches de comerciantes y hosteleros, clientes de hoteles, de movilidad reducida...). Esta lista resume dichos casos.

Moratorias por distintivo 31/12/25 31/12/29 Entrada a parkings de rotación B Vecinos empadronados tras entrada en vigor A B No empadronados con parcela de garaje en ZBE A B Residentes con plaza en parkings municipales A B Vehículos de carga y descarga con autorización A B Vehículos de mudanzas A B Transporte escolar y de empresas colectivo A B Taxis, VTC y autoescuelas en ZBE A B Transporte de medicamentos hasta 3,5 tn. A B Comercios y locales de hostelería en ZBE A B Vehículos servicios turísticos A B Invitados por residentes, empresas o centros A B Vehículos que van a talleres o concesionarios A B Clientes de hoteles A B Personas con parcela de garaje de más de 70 años AB Vehículos con inversión adicional AB Actividades y eventos extraordinarios AB Entradas a consultas y tratamientos médicos AB

Es importante para los conductores saber qué calles están afectada para evitar sustos. El Ayuntamiento ha delimitado la ZBE al distrito de Abando. Se trata de un perímetro casi circular delimitado por el paseo de la ría y las calles Sabino Arana, Avenida del Ferrocarril, Autonomía, San Francisco y Bailén. Dentro de ese cerco se encuentran arterias como la Gran Vía, Alameda de Rekalde, Ercilla... En resumen, la restricción se ciñe al Ensanche e Indautxu. Lo desgrana el mapa que se muestra bajo este párrafo.

Ampliar Bilbao. Entrada en vigor: en junio de 2024; se multa desde el pasado mes de septiembre. Zona afectada: los barrios de Abando e Indautxu (2 km2). Vehículos vetados: los que no tienen etiqueta. A partir de junio, también los B.

Aunque será ahora cuando la Zona de Bajas Emisiones muestra ahora sus efectos de manera más contundente, la medida ya entró en vigor hace un año, el 15 de junio de 2024. Lo que pasa es que fue un estreno parcial. Durante este periodo, tan solo se restringió el acceso a los coches sin distintivo ambiental, los de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006. Ahora, esa limitación se suma a los de etiqueta B: los vehículos de gasoil con más de diez años (anteriores a 2016) y los de gasolina previos a 2006. Son muchos más.

El horario de funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao es de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas. Los fines de semana y días festivos no están operativas las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento. ¿A cuántas personas va a afectar? No hay un dato exacto. Las estimaciones del Ayuntamiento son que cada día acceden a la ZBE unos 50.000 vehículos, de los que el 20% tiene etiqueta B. Lo que pasa es que no todos ellos se quedarán sin acceso. Estarán exentas las personas que residan en la zona empadronadas antes de la entrada en vigor de la ZBE, los que accedan para aparcar en un estacionamiento público, los que tengan una plaza de garaje en propiedad o alquilada... Esta tabla aclara cada supuesto.

Hay que recordar que las zonas de bajas emisiones son una imposición legal para las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Pero cada ciudad tiene libertad para determinar la intensidad de las restricciones y los criterios a aplicar.