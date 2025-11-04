El Txorierri recobra la normalidad tras un accidente entre dos turismos y una moto
B. V.
Martes, 4 de noviembre 2025, 18:37
El corredor del Txorierri ha recobrado la normalidad tras un accidente entre dos turismos y una motocicleta a la altura de Erandio. Un siniestro ocurrido a las 18.20 horas en sentido Barakaldo.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
