El Txorierri recobra la normalidad tras un accidente entre dos turismos y una moto

B. V.

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:37

El corredor del Txorierri ha recobrado la normalidad tras un accidente entre dos turismos y una motocicleta a la altura de Erandio. Un siniestro ocurrido a las 18.20 horas en sentido Barakaldo.

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

