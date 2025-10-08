Retenciones en la A-8 en Max Center a primera hora tras dos accidentes múltiples en sentido Bilbao
L. G.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:54
Tráfico complicado en la recta de Max Center en plena hora punta. Dos accidentes registrados casi a la vez, sobre las 7:10, en la misma carretera han provocado retenciones de hasta tres kilómetros en dirección Bilbao. En el primero se han visto involucrados cuatro vehículos y en el segundo, tres.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, ambos choques han sido por alcance y han obligado a cortar el carril izquierdo -ya reabierto- hasta proceder a la retirada de los vehículos. No se han registrado heridos.
Hainbat ibilgailuren arteko #Istripua #Bi10 (#A8 ) Km 124 #Barakaldo-n Irungo norantzan, errrei bat itxita, #Autopilaketak— Trafiko (@trafikoaEJGV) October 8, 2025
