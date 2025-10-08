Retenciones en la A-8 en Max Center a primera hora tras dos accidentes múltiples en sentido Bilbao

L. G. Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:54 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

Tráfico complicado en la recta de Max Center en plena hora punta. Dos accidentes registrados casi a la vez, sobre las 7:10, en la misma carretera han provocado retenciones de hasta tres kilómetros en dirección Bilbao. En el primero se han visto involucrados cuatro vehículos y en el segundo, tres.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, ambos choques han sido por alcance y han obligado a cortar el carril izquierdo -ya reabierto- hasta proceder a la retirada de los vehículos. No se han registrado heridos.

