- ¿Qué piensa cuando ve los WhatsApp de Ábalos y Koldo repartiéndose lo mismo mujeres que obras?

- Un ascazo que me revuelve las tripas, ... porque llevamos muchos años peleando para que los hombres vean a las mujeres de igual a igual, pero la prostitución no puede establecer nunca relaciones democráticas. Yo, como cuando dijo Gisèle Pelicot que la vergüenza cambie de bando, no quiero pasar vergüenza porque pertenezcan a mi partido; que la vergüenza la pasen ellos.

- Mujeres del partido han acusado hace unos días a Paco Salazar, otro hombre de confianza de Sánchez, de comportamientos inadecuados.

- El machismo y el patriarcado están en el conjunto de la sociedad, y también en el partido. Pero hay cosas que no se pueden permitir. Lo que espero es que hagamos una ley de abolición de la prostitución, porque a mí no me vale que otros partidos que hablan del trabajo sexual de las mujeres critiquen las conversaciones de Ábalos y del Koldo, porque esas conversaciones son producto de la prostitución y de cosificar a las mujeres. No existe trabajo sexual, existe prostitución y mujeres prostituidas.

- Se ha publicado que el presidente tenía conocimiento de las denuncias internas contra Salazar desde hace años.

- No tengo información de eso. De todas maneras, hay una cosa que se llama presunción de inocencia. A mí, en estos casos, me gusta intentar ser sensata. Me remito a los clásicos. Max Weber hablaba de la ética de la responsabilidad, de la ética de la convicción y del temple necesario para administrar ambas. Cuando te guían tus convicciones personales, parece que te saltas algunos principios, pero pones lo que significa ser responsable ante tu país, ante un proyecto político, y entre ambas tiene que estar la templanza de equilibrar. Yo no quisiera estar en el papel de Pedro Sánchez, porque le ha estallado encima de la mesa algo que desborda porque es tan miserable, los comentarios tan zafios, el meter mano en la caja tan terrible... Él empezó precisamente contra un gobierno y un partido corrupto, que era el PP. A mí que la decisión sea quedarse me parece que es una decisión acertada, porque creo que necesitamos un poco de templanza, y parece que es una cosa muy concreta de algunos sujetos.

- Los sujetos eran personas que estaban a su alrededor.

- Sí. Y él ha reconocido lo que le ha supuesto. Estamos ante el mejor gobierno de la historia democrática de este país, el que ha subido el salario mínimo profesional, el que consigue que a pesar de una crisis de pandemia, de energía, estemos en una situación de empleabilidad importante... Eso lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Dejemos que termine esta legislatura, y espero generosidad en los socios del Gobierno para entender que esto va de todos y de todas, porque a mí me da mucho miedo que perdamos todo el estado de bienestar que hemos alcanzado.