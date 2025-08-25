El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Taberna Taurina, el Atseden y el Molinillo, tres de los locales hosteleros más representativos de Ledesma, echarán la persiana el 1 de septiembre por obras en la estructura.

Ver 7 fotos
La Taberna Taurina, el Atseden y el Molinillo, tres de los locales hosteleros más representativos de Ledesma, echarán la persiana el 1 de septiembre por obras en la estructura. Yvonne Iturgaiz

Obras en una manzana de Berastegui: «Si duran más de 6 meses tendremos que cerrar»

Once hosteleros y comercios del número 1 de esta céntrica calle bilbaína cesarán la actividad de forma termpora a partir del 1 de septiembre

Leire Pérez

Leire Pérez

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:08

Septiembre es un mes de inflexión, de volver al trabajo después de las vacaciones estivales. Para Jacobo Falagan, encargado de la cafetería Monterrey, un clásico ... de Bilbao desde hace 75 años y con aspecto de vagón de tren de la Pullman Car Company, comenzará en cambio la «mayor incertidumbre de su vida». Tras más de dos décadas en el emblemático restaurante de la calle Gran Vía, en unos días afrontará un expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte). El negocio es uno de los once locales afectados por la obra que la propiedad del número 1 de Berastegui debe acometer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  8. 8

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Obras en una manzana de Berastegui: «Si duran más de 6 meses tendremos que cerrar»