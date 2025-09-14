El Obispado mantiene el plan de su sede en Abando El último contratiempo es que la licencia para esta obra solicitada en 2021 ha caducado, de manera que deben solicitar una nueva -aunque sea con el mismo proyecto- para retomar la idea

Leire Pérez Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:45

El Obispado de Bilbao garantizó ayer que el proyecto de construir un edificio para actividades de la Diócesis en el barrio Abando de Bilbao sigue siendo «prioritario» y, cuando se resuelvan los problemas surgidos tras la situacion concursal de la constructora, reanudará la obra con una nueva licencia. El último contratiempo, conocido el viernes, es que la licencia para esta obra solicitada en 2021 ha caducado, de manera que deben solicitar una nueva -aunque sea con el mismo proyecto- para retomar la idea. Los vecinos de la asociación Abando Habitable rechazan esta posibilidad y ayer reclamaron que la suspensión se aproveche para repensar el futuro de la parcela. Los planes del Obispado para la antigua parcela de la Escuela de Magisterio pasan también por abrir espacio a una clínica de Mutualia.

Contra la resolución municipal en la que se deniega la prórroga de la licencia solicitada por el Obispado cabe interponer recurso, lo que la Diócesis parece estar pensándose. Con todo, el Consistorio recordó ayer que este terreno es del Obispado y que, como propietario del mismo, puede presentar un proyecto de nuevo y pedir una nueva licencia que, «si cumple con la norma, habría que conceder».

Por su parte, desde el Obispado señalaron ayer que el proyecto «sigue siendo prioritario» para ellos y, por lo que les consta «también para Mutualia». El Obispado aseguró que el hecho de que decaiga la licencia actual guarda relación con los «retrasos» derivados de la situación concursal de la constructora que se encargaba de las obras, Murias. Según añadió, en el momento en el que se resuelva, «se reanudará la obra con una nueva licencia, si no se recurre la denegación de la prórroga solicitada».

Entre tanto, la resolución municipal obliga a los propietarios de la parcela a varias acciones. Ordena que en un plazo máximo de tres meses se recupere la urbanización de la zona en su estado original, lo que exige eliminar recrecidos, barandillas, vallados y reponer aceras y aparcamientos. De no hacerlo, se expone a sanciones.

