Solar en la calle Barraincua donde se iban a llevar a cabo las obras. Yvonne Iturgaiz

Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica

El Ayuntamiento retira la licencia por no haberse iniciado las obras tras la quiebra de la adjudicataria

D. Meabe

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:50

El Ayuntamiento de Bilbao ha denegado al Obispado la prórroga de la licencia de obra del nuevo edificio de la diócesis en el espacio que ... antes ocupaba la Escuela de Magisterio, por lo que no se podrá llevar a cabo su construcción, según informa Europa Press. Las obras, iniciadas en octubre de 2023 y que incluían también una clínica de Mutualia, quedaron paralizadas en abril de 2024 tras la quiebra de la empresa constructora Murias, que entró en concurso de acreedores dos meses antes. El Consistorio ha ordenado también que se restituya la urbanización al estado original.

