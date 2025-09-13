Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica

El Ayuntamiento de Bilbao ha denegado al Obispado la prórroga de la licencia de obra del nuevo edificio de la diócesis en el espacio que ... antes ocupaba la Escuela de Magisterio, por lo que no se podrá llevar a cabo su construcción, según informa Europa Press. Las obras, iniciadas en octubre de 2023 y que incluían también una clínica de Mutualia, quedaron paralizadas en abril de 2024 tras la quiebra de la empresa constructora Murias, que entró en concurso de acreedores dos meses antes. El Consistorio ha ordenado también que se restituya la urbanización al estado original.

El concejal delegado de Planificación Urbana ha decidido denegar la prórroga solicitada por el Obispado de Bilbao y «declarar caducada» la licencia otorgada el 29 de diciembre de 2021 «para la construcción de un edificio equipamental» en el número 2 de la calle Barraincua, «por no haberse ejecutado -ni prácticamente iniciado- las obras en el plazo autorizado». Así consta en una resolución municipal que puede ser recurrida. El proyecto fue objeto de movilizaciones vecinales, en las que se reclama un espacio verde y «habitable» en los terrenos.

Restituir la urbanización

El Consistorio aclara que, como consecuencia de la caducidadde la licencia, «ya no se podrá llevar a cabo la construcción del edificio objeto de autorización». Asimismo, ordena que en el plazo máximo de tres meses se recupere la urbanización en su estado original, lo que exige eliminar los recrecidos provisionales, retirar las barandillas, reponer aceras y aparcamientos y pintado de líneas, así como sustituir el vallado perimetral actual de chapa metálica por un cierre de solar «que garantice su conservación en buen estado».

La resolución advierte de que, en caso de no cumplir estas medidas en el plazo establecido, se impondrá al Obispado de Bilbao una multa coercitiva de 600 euros, «sin perjuicio de la adopción de las medidas disciplinarias y de restauración de la legalidad urbanística que resulten aplicables», y se podrá ordenar la ejecución de estos trabajos «por medios municipales y a su costa». La diócesis puede interponer recurso de reposición contra la resolución en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en dos meses.